Si fanno i ricci con il termosifone: il video online diventa virale (ma il metodo è da non imitare)

Se non potete andare dal parrucchiere e non avete sottomano la piastra ma volete lo stesso dei bei capelli ricci, nessun problema, basta un termosifone. Ecco l’idea “brillante” di alcune ragazze che hanno postato su TikTok i loro video, diventando celebri in tutto il mondo con milioni di visualizzazioni.

Ma qual è l’innovativa tecnica studiata dalle ragazze? Semplicemente arrotolare le ciocche dei capelli (che devono essere molto lunghi) agli elementi del calorifero ben caldo, aspettare qualche secondo e il gioco è fatto, ecco dei boccoli degni del più esperto parrucchiere.

La prima tiktoker ad aver postato il video ha ottenuto un milione di visualizzazioni e 9mila follower. Seguita subito dopo da una modella di 17 anni che conta 20mila follower e che ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni con il video dei ricci al termosifone.

Un metodo efficace ma molto pericoloso, fa notare il sito teenvogue.com. Per avvolgere i capelli al radiatore bisogna mettere il viso quasi a contatto con la sua superficie rovente. Basta un movimento maldestro per provocarsi delle bruciature anche gravi.

I grandi parrucchieri mettono inoltre in guardia le ragazze sui danni che potrebbero procurare anche ai loro capelli: "Se volete provate per scherzo, ma prima idratate bene i capelli - dice Gia Wendt, famosa hairstylist di Chicago – Ricordate che i ferri arricciacapelli hanno le piastre di ceramica, che sono fatte apposta per non bruciare i capelli".

Ecco perché, secondo gli specialisti, il metodo dei ricci al termosifone deve rimanere un gioco, che al massimo può far guadagnare un po’ di notorietà su TikTok.