Rissa al matrimonio, la sposa si ubriaca e prende a botte un'invitata: il video della lite

Una scena al limite del grottesco e a tratti surreale quella cui si sono trovati di fronte i tanti invitati ad un banchetto nuziale in Galles. La sposina, in abito bianco e velo, avrebbe picchiato una sua amica già piuttosto alticcia che non sarebbe stata in grado di difendersi