"Modern Toilet Restaurant": un ristorante con piatti e ambientazioni ispirati... al wc

Annoiati dai soliti ristoranti? Se capitate dalle parti di Taipei (Taiwan) e volete provare l’esperienza di un pranzetto originale qui abbiamo ciò che fa per voi! Sarà di certo una esperienza fuori dal comune e destinata a giudizi molto netti: o lo apprezzerete o lo troverete disgustoso. Le vie di mezzo non sono previste.

È iI "Modern Toilet Restaurant", immerso in un ambiente quantomeno bizzarro. Già il nome dice tutto: infatti l’intero arredamento del locale è ispirato proprio ai servizi igienici. Insomma benvenuti in bagno: non ci si accomoda sulle solite sedie ma su tazze da wc, al posto del tavolo si trova una vasca da bagno e via i soliti bicchieri, sostituiti da orinatoi in miniatura. Quanto ai tovaglioli, manco a dirlo, a disposizione c'è un rotolo di carta igienica.

Il mondo in cui si entra – una volta varcata la soglia del locale – è sicuramente "originale": dai lavabo-tavolini agli stura lavandini a mo’ di lampadari sino ai rubinetti alle pareti. Ma più in generale è tutto l’ambiente ad essere ispirato alla toilette: compresa ovviamente la cucina, con un menù che propone piatti ispirati a... ciò che si fa in bagno, al punto che ogni pietanza viene servita in piatti e bicchieri che nella forma ricordano esattamente gli arredi della toilette. È chiaro che non si tratta di un ristorante per chi ha lo stomaco debole.

L’idea – che pare scaturita dalla mente di uno dei soci mentre stava leggendo il manga Dr. Slump tranquillamente seduto sul wc – ha avuto un grande successo, e attira clienti da tutto il mondo, incuriositi da questa location quantomeno inusuale. “All'inizio vendevamo principalmente gelato al cioccolato dalla forma ammonticchiata venduto in contenitori a forma di toilette alla turca” si legge sul sito del ristorante, “e questo divertente tentativo è diventato un grande successo… per poi fare il primo passo verso la realizzazione dei nostri sogni nel maggio 2004 con il lancio del Marton Restaurant …. all'inizio, molte persone sbirciavano nel ristorante cercando di capire cosa stessimo vendendo e poi si sono proprio divertite quando finalmente hanno capito”.

Il format è già diventato una catena di ristoranti con locali aperti sia in Asia che anche in Occidente, con una nuova prossima apertura a Toronto. In origine il primo locale venne aperto a Kaohsiung e si chiamava Marton Restaurant ma una volta cominciato il successo con l’apertura prima del locale di Taipei e poi di nuovi ristoranti della catena in Cina, Giappone, a Hong Kong ma anche in Corea, Filippine, Indonesia, come a Mosca, il nome è divenuto inequivocabile: Modern Toilet Restaurant.