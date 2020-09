"Rollerman" costruisce tuta a rotelle e viaggia a più di 120 km/h

Si chiama Jean-Yves Blondeau ed è dotato dell’ingegno e della fantasia dei migliori personaggi usciti da un racconto di fantascienza.

Partendo da una tuta da motociclista e da 32 ruote da pattini in linea ha inventato una specie di armatura che consente di compiere evoluzioni spettacolari viaggiando su strada alla stratosferica velocità di oltre 120 chilometri all’ora.

Come riporta la Cnn, tutto inizia all’università, quando per la sua tesi di laurea – presso la prestigiosa École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art di Parigi – costruisce il primo prototipo della tuta. La fase di ricerca è durata 6 mesi, a cui sono seguiti due mesi per la produzione.

Non si tratta di un “giocattolone” e per la progettazione e la messa a punto delle varie versioni che si sono succedute Blondeau ha dovuto affrontare persino approfonditi studi di neuroanatomia, oltrechè depositare svariate richieste di brevetto.

La tuta è letteralmente disseminata di rotelle; in corrispondenza delle mani, dei piedi, dei gomiti del petto e così via e consentono a Yean-Ives di sdraiarsi a terra e di lanciarsi su strade dotate di adeguata pendenza di raggiungere velocità stratosferiche considerando che il tutto si basa solo sulla applicazione di leggi di natura, senza ovviamente l’aiuto di alcun motore.

Ad oggi Rollerman, come è stato soprannominato Blondeau, ha prodotto sei generazioni di “buggy- rollin” con alcune originali variazioni come quella dotata di mini-sci al posto delle rotelle per potersi lanciare in vertiginose discese su campi innevati. Ha avuto anche alcune apparizioni nel mondo del cinema, indossando la supertuta in alcune scene d’azione del film “Yes Man” con Jim Carrey, oltre ad aver istruito Jackie Chan a usare l'esoscheletro per la pellicola del 2012 “Chinese Zodiac”.

Ma ciò che lascia sbalorditi è la nuova straordinaria ondata di popolarità che Rollerman ha raggiunto oggi in Asia, grazie a Douyin, il più popolare social network cinese, dove ha raggiunto 200 milioni di like, sicuramente grazie alla fascia più giovane degli utenti.