Da Pac-Man ai simboli fallici: i piloti che creano rotte inusuali per disegnare in cielo con gli aerei

Non di rado succede che piloti utilizzino le proprie rotte per esprimere la loro "creatività", come mostrano i siti web di monitoraggio

Avete presente il giochino dei puntini che si uniscono con la matita e che svelano in questo modo un disegno? Immaginate qualcosa del genere sostituendo un aereo alla matita ed il cielo alla carta ed il gioco è fatto.

Un pilota in vena di scherzi ha "disegnato" - utilizzando la rotta del suo aereo come un pennello immaginario tra le nuvole - l’immagine di Pac-Man che insegue un fantasma nel cielo sopra l'Inghilterra.

Come riporta l'Independent, dopo essere decollato dall'aeroporto di Retford Gamston nel Nottinghamshire, l’aviatore dal temperamento artistico ha utilizzato il suo percorso per creare la leggenda dei videogiochi degli anni '80 mentre volava attraverso il Lincolnshire. L'ambizioso disegno – realizzato il 20 dicembre scorso - ha richiesto poco meno di un'ora e mezza per essere completato con un piccolo velivolo monomotore VAN RV-8. Questo è quanto ha rilevato il sito di monitoraggio aereo FlighRadar24, che ha idealmente ricostruito il percorso come una linea continua tracciata in cielo.

Mentre Pac-Man appare sulla costa, appena a sud di Grimsby, il fantasma, completo di occhi (per la verità un po’ stralunati) e lenzuolo, è stato disegnato sulle colline del Wolds, nel Lincolnshire.

Per la verità non è la prima volta che il comandante di un aereo abbia utilizzato la propria rotta di volo per esprimere la sua creatività. Durante l'estate un pilota aveva dimostrato il suo sostegno a George Floyd e al movimento Black Lives Matter "disegnando"; un pugno alzato nel cielo. Dimitri Neonakis a giugno aveva infatti tracciato una rotta, sui celi del Canada, che raffigurava il contorno di un pugno sulla verticale di Halifax. Il tributo “aeronautico” aveva richiesto quasi due ore e mezza e un volo di ben 330 miglia nautiche. Il sito di monitoraggio aeronautico Flight Aware all’epoca aveva condiviso un video accelerato della traiettoria di volo, twittando: "Succede ora nei cieli di Halifax, Canada".

A luglio un pilota della Qantas, che stava effettuando l'ultimo volo di un Boeing 747 destinato alla rottamazione per raggiunti limiti di età, aveva percorso una rotta che di fatto riproduceva il contorno del logo distintivo della compagnia aerea che raffigura un canguro. Il jet era in viaggio verso un "cimitero di aeroplani" nel deserto del Mojave in California, dove andranno a finire tutti i 747 a fine carriera e l’implacabile Flight Aware lo aveva immediatamente “intercettato”.

E ancora più recentemente due piloti sono finiti sotto inchiesta per aver utilizzato una rotta di volo abilmente studiata per riprodurre un evidente simbolo fallico nel cielo sopra la Russia. Il volo PBD 407 della compagnia aerea low-cost Pobeda diretto da Vnukovo a Koltsovo dell'11 novembre scorso stava seguendo la rotta normalmente prevista quando, all’incirca a tre quarti del viaggio, ha iniziato a percorrere una rotta “alternativa”. Ed il sito di monitoraggio Flight Aware lo ha immediatamente individuato mentre eseguiva una serie di deviazioni sul piano di volo per tracciare il goliardico contorno fallico peraltro poco gradito dai controllori di volo.