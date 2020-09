Scambia le sue scarpe con i tacchi della fidanzata per aiutarla: il gesto d'amore conquista il web

Passeggiano per strada, mano nella mano, e una passante li fotografa per un curioso dettaglio. Lei indossa delle comode sneakers, lui invece delle scarpe da donna col tacco. La foto, scattata in Spagna, è stata pubblicata su Twitter e in breve tempo ha conquistato il web con una pioggia di condivisioni e like.

A immortalare il gesto romantico è stata Dahiana Ortiz che alla stampa spagnola ha dichiarato “non potevo non fare una foto dopo aver visto questa coppia, questi sono i piccoli dettagli del vero amore”.

Il gesto d'amore di un fidanzato diventato virale in Spagna

Dietro al gesto infatti c’era la sofferenza di una donna che aveva trascorso tutta la serata sui tacchi. La ragazza infatti, avendo i piedi indolenziti dalle scarpe, ha accettato del suo compagno di fare cambio. Ecco così che il fine serata lo ha trascorso indossando le sue scarpe da ginnastica. “Quelli siamo io e il mio fidanzato – ha raccontato Maria, questo il suo nome, ai media -. Mi facevano troppo male i piedi con i tacchi e lui mi ha dato le sue scarpe”. Il suo fidanzato Javier per ironizzare, ha così ribattuto: “Ci tengo a precisare che, con i tacchi, io sono molto più diva di lei”.

Alcuni utenti hanno accusato Dahiana di aver violato la privacy dei due innamorati. Ma la coppia, venuta a conoscenza della foto, ha subito spiegato di non essere affatto dispiaciuta. “Non ti preoccupare, non fa niente davvero. Quando mi fanno male i piedi, lui mi presta le sue scarpe e si mette le mie coi tacchi, se gli entrano”.

