A 92 e 98 anni sconfiggono entrambi il covid e festeggiano il 70esimo anniversario di matrimonio

In un momento abbastanza cupo, nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia di covid-19, non manca comunque lo spazio per le storie a lieto fine: è il caso di Steve e Marie Orlando, rispettivamente 92 e 98 anni, convolati a nozze il 2 settembre 1950 a Pittsburgh, dopo un anno di fidanzamento. Quando si conobbero, Steve giocava nella stessa squadra di football del fratello di Marie: lui aveva appena prestato il servizio militare, e lei si era diplomata da poco. Fu amore a prima vista.

La coppia, che è rimasta a Pittsburgh per tutta la vita, avrebbe voluto festeggiare i 70 anni di matrimonio (nozze di titanio) insieme ai 6 figli, 15 nipoti e 20 bis nipoti. Ma ovviamente, come racconta Good Morning America, la pandemia ci ha messo lo zampino.

I due, che vivono vicini a quattro dei loro figli, si sono subito messi in isolamento, fin da marzo, chiusi nella casa in cui hanno vissuto negli ultimi 30 anni. A fare la spesa per loro, i figli, che lasciavano le borse e le provviste sullo zerbino.

Tutto bene insomma, pur con il grande sacrificio di non vedere più i propri cari. Fino a quando, a luglio, Marie è dovuta andare in ospedale per un'operazione al cuore. Ad accompagnarla, una delle sue figlie. La brutta sorpresa è arrivata poco dopo il soggiorno in ospedale, quando la più grande paura di tutta la famiglia si è avverata: entrambe le donne, Marie e la figlia, sono risultate positive al coronavirus. I controlli successivi hanno trovato positivo anche Steve (che ha passato anche due giorni in ospedale) e l'intera famiglia della figlia.

La paura, vista l'età avanzata di Marie e Steve, è stata grande, eppure i due, tenendosi per mano e affrontando il "nemico" più uniti che mai, ce l'hanno fatta e, una volta tornati negativi, hanno organizzato una piccola festa con la loro famiglia per festeggiare, seppur in ritardo, il loro 70esimo anniversario di matrimonio. E la storia è diventata virale sui social.

"Ci hanno mostrato il significato del vero amore - ha detto una dei figli - sono stati un modello straordinario". "Viviamo una vita semplice, bella - ha commentato Steve, ex idraulico che a volte aiuta ancora il nipote che ha intrapreso la sua stessa professione - ho una famiglia felice e facciamo tutto insieme". "A volte è un po' difficile all'inizio - conclude Marie a Good Morning America - ma se ci si ama per davvero diventa tutto sopportabile e gradevole".