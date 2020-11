Guarda un selfie del suo fidanzato e scopre da un dettaglio che lui la tradisce

Una foto all'apparenza normale, ma a questa ragazza non è un sfuggito in particolare rivelatorio (e che ha confermato i sospetti che già aveva da tempo). Ecco come è finita

Ha provato a negare, ma il dettaglio nella foto lo inchioda, visibile alla fidanzata e come pure alle milioni di persone che in queste ore stanno guardando il video che lei ha messo su TitTok per mostrare a tutti che lui l’ha tradita.

Sydney Kinsch ha condiviso sui social la foto che l’ha portata a scoprire il tradimento del fidanzato. Un selfie in auto con gli occhiali da sole che lui si era scattato e che all’apparenza non mostrava nulla di sospetto. Se non fosse che proprio nel riflesso degli occhiali da sole si vedano in maniera chiara e definita un paio di gambe femminili accavallate sul cruscotto dell’auto lato passeggero.

Il tradimento scoperto grazie al selfie

Qualche sospetto in realtà Sydney Kinsch lo aveva già, ha raccontato ai follower, ma la conferma l’ha avuta soltanto una volta visto il selfie. Quando lo ha chiamato chiedendogli se si era reso conto di avergli inviato la foto di un’altra donna, l’allora fidanzato di Sydney ha negato con forza sostenendo che quelle gambe appartenevano alla fidanzata di un loro amico e che comunque anche a lui è consentito avere amici. Ma a Sydney quelle giustificazioni non sono bastate: una settimana dopo “ho scoperto tutti i dettagli”, ha raccontato ai follower, e la storia è arrivata bruscamente al capolinea.

Tra i tanti commenti arrivati sotto il video, riporta il Mirror, molti raccontano di aver vissuto sulla propria pelle episodi simili tra chi ha riconosciuto i tatuaggi del fidanzato nella foto di un’altra ragazza e chi invece come Sydney ha scoperto tutto nei riflessi imprevedibili (o forse sì) di un selfie.