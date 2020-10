Il self service del distributore parla in dialetto: il video diventa virale

A tutti è capitato di rimanere senza benzina di notte e dover utilizzare il self service del distributore di carburante, ma in pochi possono dire di aver avuto a che fare con una 'macchina' che dà indicazioni in dialetto: in questo caso il tarantino stretto.

Un'esperienza che si conclude con un immancabile salute finale, divenuta virale grazie ad un video circolato sui social, girato al distributore automatico di benzina del rione Paolo VI di Taranto. Inevitabile la reazione divertita e stupita dei clienti.