Per ogni viaggio, un selfie con un cucciolo: la storia del fattorino diventa virale

"Quest'anno è stato davvero orribile, e il fatto di poter far sorridere qualcuno anche solo per un secondo per me significa molto"

Lui ai cuccioli non sa proprio resistere, tanto che ogni volta che, nei suoi viaggi, ne vede uno, si fa un selfie e lo posta sui suoi canali social. E la sua storia così è diventata virale.

Si tratta di Jason Hardesty, 32 anni, fattorino per la Ups, che per lavoro si trova a dover guidare per molte ore al giorno, consegnando pacchi e pacchetti in tutta l'area metropolitana di New Orleans. E la sua passione per i cani lo porta, in ogni viaggio che compie, a scattarsi teneri selfie insieme agli amici a quattro zampe che incontra.

Insomma, su Instagram in poco tempo Jason è diventato famoso, con più di 100mila followers e migliaia di "like" a ogni suo post.

Il ragazzo ha iniziato 10 anni fa a lavorare per la Ups, e circa due anni fa ha iniziato a immortalarsi con i cuccioli che incontra, postando le foto con l'hashtag #pupsofjay, ma non si aspettava proprio che i suoi post diventassero virali. "Ho preso in braccio un cucciolo che gironzolava, un venerdì - racconta a Good Morning America - mi sono scattato una foto con lui, l'ho postata su Instagram, e ho avuto un grande successo. Così, ogni venerdì, continuo a pubblicare foto".

Jason è così diventato una celebrità a livello locale, e i clienti lo riconoscono quando vedono che scende dal suo furgone. "Sono tutti molto felici quando chiedo di scattare una foto con i loro cani perché pensano che doni ai loro amici a quattro zampe qualche minuto di celebrità". È anche un pretesto per passare qualche momento in allegria, lontani dallo stress del lavoro, e i cani si ricordano di lui al suo ritorno: "Ci sediamo qualche minuto insieme, parliamo dei gatti" dice scherzosamente. E finché le sue consegne sono in orario, è felice di condividere la sua spensieratezza con i follower.

Insomma, una storia allegra in un 2020 che è tutto fuorché allegro, e questo Jason lo sa: "Il responso della gente è positivo, e mi fa piacere anche perché quest'anno è stato davvero orribile, e il fatto di poter far sorridere qualcuno anche solo per un secondo per me significa molto".