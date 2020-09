Un serpente uccide un roditore ma la scimmia lo attacca e gli ruba la preda: il video è virale

Un pitone gigante e una scimmia cappuccina. Sono loro i protagonisti di un video che ha dell’incredibile. Nella scena si vede il serpente a caccia di un piccolo roditore. Una preda ghiottissima che fa gola anche alle scimmie cappuccine. Il pitone di tre metri e mezzo così riesce ad acchiappare il topolino, proprio sotto al naso di un esemplare di maschio dominante di scimmia. È a quel punto che lo scontro si fa serio e il mammifero prova a tirare per la coda la povera vittima ormai senza vita.

Il video, condiviso sui social network, è diventato nel giro di poche ore virale. Il grande pitone che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto portare il punto a casa e vincere la partita, è stato invece messo ko dalla scimmia che senza alcun problema ha potuto contare sul suo branco per intimorire il rettile. Rumori, pietre e versi in coro sono stati una vera e propria minaccia per il pitone che, ad un certo punto, ha gettato la spugna e mollato la sua preda.