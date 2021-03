Il particolare servizio sveglia dei pescatori giapponesi: se non riesci ad alzarti, ci pensano loro a telefonarti al mattino

Fisherman Call è un servizio che serve a mettere in contatto i giovani giapponesi con i protagonisti di una delle professioni più antiche oggi in declino

Svegliarsi la mattina è difficile, e a volte una sveglia che suona non è sufficiente per farti uscire dal tuo sonno beato. Ma in Giappone, dove le pensano tutte (ma veramente tutte!), hanno trovato un’alternativa decisamente originale alla musichetta del cellulare. Una telefonata motivazionale e piena di energia da un autentico pescatore in mare.

Fisherman Japan, un'organizzazione il cui scopo principale è quello di promuovere e di rendere nuovamente interessante la pesca non solo come mestiere ma anche come scelta di vita, ha recentemente lanciato un interessante servizio di sveglia rivolto alle persone che hanno difficoltà a svegliarsi la mattina.

Chiamato Fisherman Call, il servizio viene effettuato da autentici pescatori giapponesi della regione di Sanriku - una delle tre migliori zone di pesca del mondo - che chiamano gli utenti registrati in un momento specificato per svegliarli e avviare una breve conversazione che non solo li farà sicuramente alzare dal letto ma che li motiverà e saprà dare la giusta energia per la giornata che stanno per affrontare. Fantastico, no? Beh, non proprio, se siete parte di quelle persone che odiano chiacchierare appena sveglie.

Fisherman Call è un servizio gratuito. Tutto quello che si deve fare è registrarsi online e fornire il proprio nome, numero di telefono e l'ora in cui si vuole essere chiamati dal pescatore. E’ possibile scegliere uno specifico pescatore tra diversi profili elencati online e vederne la foto, controllare il suo programma di lavoro e persino ascoltare una registrazione della sua voce per capire se è (davvero) la prima cosa che vuoi sentire al mattino. Quindi, tutto ciò che si deve fare è andare a dormire.

La maggior parte dei pescatori forniti da Fisherman Call si sveglia alle prime luci dell'alba e completa la maggior parte del lavoro quotidiano entro le 6 del mattino, quindi, per quanto presto uno voglia svegliarsi molto probabilmente c’è un pescatore in grado di aiutarlo.

Ecco come potrebbe svolgersi una conversazione mattutina tra te e un pescatore giapponese, secondo un video promozionale pubblicato da Fisherman Japan:

Pronto (ronf)?

Ciao ! Buongiorno! Come ti senti in questa bella giornata?

Bene, grazie. Sei su una barca in questo momento?

Sì, mi sono svegliato alle tre e sono uscito in mare.

Tr.. (ronf) ... tre?!?!

Stamattina abbiamo pescato un pesce davvero enorme! E’ fantastico! Ti mando la foto.

Grazie!

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì, Fisherman Call è un servizio che esiste per davvero e fa parte di una campagna di pubbliche relazioni per mettere in contatto i giovani giapponesi con i protagonisti di una delle professioni più antiche del paese e purtroppo oggi in declino. Secondo il portale di cultura giapponese Spoon&Tamago il pescatore-telefonista non cercherà di reclutare nuove leve con la conversazione telefonica mattutina, ma l'idea è di aumentare l'interesse, specialmente dei giovani, per questo coraggioso mestiere.

A quanto pare, sta già funzionando.