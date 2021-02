Giovane fatto a pezzi in un letto di ospedale (ma gli arti sono torte): le foto sono impressionanti

L'immagine di un giovane uomo che sorride su un letto d'ospedale è diventata virale dopo che si è scoperto che il paziente non è quello che sembra. O meglio che non è (tutto) in carne ed ossa.

Andiamo con ordine. Il giovane è il noto rapper britannico Slowthai, pseudonimo di Tyron Kaymone Frampton, diventato assai noto nel 2019 per il suo stile crudo e per i testi irriverenti e carichi di riferimenti politici, in particolare riguardo alla Brexit. L’immagine è tratta dal suo video musicale “Feel Away”.

E fin qui nulla di strano. Ma con un originale ed inaspettato colpo di scena si vede che parte del suo corpo non è reale ma è una torta strepitosamente realistica, come riporta il Daily Star.

In effetti è da un po’ di tempo che in rete si è diffusa una sorta di bizzarra competizione a mostrare torte iper realistiche confezionate da pasticceri provetti.

Per la verità in questo caso un po’ tutti ci hanno provato e con risultati non sempre memorabili, ma la tentazione di mostrare in rete le proprie qualità culinarie è una tentazione irresistibile. Anche se in effetti pochi possono competere con i “cake designers” professionisti del settore.

Un fornaio ha preparato una torta che sembrava un hamburger, un altro una bottiglia di birra e c'e stato persino chi si è esibito in una torta che riproduceva un cesto da picnic.

Ora, la “torta di tutte le torte” sta facendo andare in tilt i social per la sua originalità.

Le immagini mostrano il giovane sorridente in un letto d'ospedale. Sembra di buon umore mentre i medici sono indaffarati tutt’intorno. Ma a guardare per bene qualcosa non va.

Medici ed infermieri hanno in mano qualcosa, tipo una fetta di torta. Anzi una fetta di paziente. Anzi una fetta del paziente che in realtà è fatto non di cane ed ossa ma di torta iper realistica. Il colpo di scena è degno dei migliori film dell’orrore.

Le immagini sono state postate da in rete da The Bake King che ha realizzato questa torta con una tecnica veramente incredibile per il video di Slowthai.

Questo incredibile pasticcere – al secolo Ben Cullen – può veramente definirsi un maestro di alta pasticceria che stupisce per le sue creazioni. Un “cake designer” in grado di produrre creazioni davvero variegate e stupefacenti. A guardare le sue “dolci” creazioni c’è da restare interdetti. Sono vere e proprie illusioni ottiche, solo che si possono tagliare con il coltello e degustare magari con un buon calice di moscato.