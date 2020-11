Le dicono di seguire le regole di sicurezza del supermercato, e lei spacca 500 bottiglie di superalcolici

È entrata nel supermercato di Stevenage in Inghilterra per fare la spesa e invece ha cominciato a spaccare tutte le bottiglie che ha trovato gettandole a terra, con un bilancio molto pesante: 500 bottiglie di superalcolici e circa 130.000 sterline di danni.

Sembra che un commesso le abbia chiesto di seguire i sensi unici nei corridoi del supermercato, regola di sicurezza in periodo di pandemia, e questo deve aver scatenato nella protagonista di questa notizia una reazione violenta e sorprendente: come riporta Fox News la donna, felpa con cappuccio che le nasconde il viso, zainetto sulle spalle, in silenzio, incomincia a prendere una dopo l’altra tutte le bottiglie di vino e superalcoolici dagli scaffali e le getta a terra, una per una, mentre viene filmata da un altro avventore, che poi riporta il video su Twitter.

Aldi in Stevenage this afternoon.. 😯 pic.twitter.com/qGWkPCGbo7 — Peacsy (@Peacsy3) November 25, 2020

Una cliente che fa la coda alla cassa le urla di darsi una calmata e per tutta risposta viene colpita da una bottiglia di gin che la ferisce alla gamba.

Dopo qualche minuto il corridoio del supermercato si è trasformato in un tappeto di cocci e vari tipi di alcool, la donna scivola e si ferisce la mano destra. Ma nemmeno questo la ferma e continua imperterrita la sua opera con la sinistra. Una cinquantina di clienti impauriti, tra cui anche un bambino, assistono alla scena impietriti senza avere il coraggio di intervenire, finchè qualcuno chiama la polizia. Nel frattempo un sorvegliante di un negozio vicino la immobilizza e la trattiene fino all’arrivo degli agenti che la arrestano poco dopo.

La donna è stata poi portata in ospedale per curarsi le ferite del corpo e, probabilmente, anche quelle della mente.