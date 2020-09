Fa ingrassare le damigelle per essere l'unica magra al suo matrimonio

Premessa indispensabile: sapete chi è una bridezilla? È il nomignolo che gli inglesi si sono inventati per indicare la sposa stressata dalla organizzazione delle nozze e ossessionata da ogni minino dettaglio. E che non conosce ostacoli per far sì che tutto vada come lei ha pianificato.

Insomma una sorta di mutazione genetica che trasforma la dolce sposa (bride) nel prototipo di un terribile mostro (Godzilla) che vuole tenere tutto sotto controllo ed alla cui tirannia non conviene di certo mettersi contro. Ed ecco servita la bridezilla! Si salvi chi può!

Penny, questo il nome della sposa, ha raccontato alla rivista australiana Bodyandsoul questa incredibile storia. “Con le mie due sorelle c’è sempre stata molta rivalità. Qualche volta litighiamo fino al punto di non sopportarci, ma la cosa non dura mai a lungo. Non credo che potremmo davvero vivere l'una senza le altre. Le donne che hanno sorelle capiscono cosa voglio dire.”

Ed è proprio alle sorelle che Penny confida per prime l’intenzione di sposarsi con il suo fidanzato Richie. Inizia così la organizzazione delle nozze. All’epoca Penny conviveva con le sorelle ed il fidanzato, e averli tutti vicini significò partire subito con ritmi piuttosto intensi.

“Da sempre avevo fatto progetti per il mio matrimonio e sapevo che inevitabilmente un po’ di bridezillaggine mi avrebbe contagiata” prosegue Penny “Ho iniziato ad essere ossessionata da ogni minimo dettaglio e alla fine quello era diventato il mio unico discorso.”

Penny caratterialmente è la via di mezzo tra le altre due sorelle. La maggiore, Maggie, è un’insegnante: seria, precisa e con l’aria compiaciuta di chi ha capito il mondo. Ma è un po’ gelosa per il fatto che la prima a sposarsi sarebbe stata Penny.

Charlie, la sorella minore, è sbarazzina e un po’ civettuola. Tutti i ragazzi si innamorano di lei ma lei si lamenta che non la prendono sul serio. Di professione è illustratrice di libri per bambini; lavora da casa e pensa che non si sposerà mai. Il mix delle due damigelle è perfetto per aiutare Peggy a pianificare le nozze nel modo migliore.

Insomma, un idillio. Ma c’è un ma. Penny pensa con ossessione alle foto del matrimonio: rimarrà per sempre tra le due damigelle a far la figura della sorella “normale”, quella un po’ grigia e anonima? Ahi la bridezillaggine!

“Le mie sorelle dovevano sembrare il più ordinarie possibile nel mio grande giorno”. Le ragazze sono bionde e chiare di carnagione, quindi per le damigelle l’ideale erano abiti di un bel giallo neon che le sbattesse ben bene, con un look simil malaticcio. Penny spaccia la scelta come originale e un po’ trendy ed il gioco è fatto. “Ma la cosa di gran lunga peggiore che ho fatto è stata ingrassare le mie sorelle nei mesi precedenti il ​​matrimonio” confessa Penny, che ogni mattina col sorriso sulle labbra per colazione preparava frullati per tutti, spacciati come dietetici e tonificanti per essere al meglio in vista del grande giorno. Ma in realtà di dietetico c’erano solo le confezioni perchè il contenuto era abilmente sostituito da intrugli a base di polvere super proteica per l'aumento di peso comprata in un negozio di body building. All'inizio ci va leggera, ma ad un mese prima del matrimonio arriva al triplo della quantità prescritta nel frullato di Maggie e Charlie, a questo punto diventate clienti fisse del sarto per adattare i vestiti al punto vita sempre più abbondante. Morale: il giorno delle nozze tutto va per il meglio, specialmente per Penny che ancora oggi si rivede splendida nelle foto della cerimonia, attorniata da due damigelle scialbe e paffute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma proprio quello che voleva: nessuno rubi la scena alla sposa. “Maggie e Charlie sono poi ritornate in perfetta linea” conclude Penny felice. “Solo che a volte mi chiedono ancora di preparare quei deliziosi frullati e devo dire che purtroppo… non sono più in commercio”.