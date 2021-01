Sub circondata da 200 squali martello: il video fa il giro del mondo

Circondato da più di 200 squali martello mentre nuotava nelle acque del Nuovo Galles del Sud (Australia): un'avventura terrificante per la sub Ketty He che, comunque, non ha perso il controllo e anzi - meravigliata da questo numerossisimo gruppo - ha ripreso immagini formidabili che sono diventate subito virali, e sono state riprese dai media di tutto il mondo, come dimostra il video pubblicato sulla pagina Facebook di Abc Sidney.

La scorsa settimana ma sub stava nuotando vicino alla Fish Rock Cave (uno dei migliori posti in cui immergersi, secondo gli esperti), quando le è capitato questo incontro molto ravvicinato a 24 metri di profondità. Che fare? Chiaramente rimanere in mezzo a un banco di squali non era una buona idea, dunque si è rifugiata dietro a una roccia, ma ha potuto comunque riprendere alcune immagini spettacolari.

Come ha commentato la sub questa esperienza straordinaria? "L'immersione migliore dell'anno". Ma poi ha anche aggiuntio: "Sentivo come se mi osservassero, avevo paura a muovermi perché temevo di essere attaccata".

Comunque, gli squali martello, che possono crescere fino a 6 metri, sono considerati innocui nei confronti degli esseri umani: finora, ricorda il Daily Mail, sono stati registrati solo 17 attacchi, con zero vittime.