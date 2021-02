Pensi di puzzare? Ecco il test giapponese per capirlo

L'iniziativa è piuttosto originale. Un giovane imprenditore giapponese ha deciso di entrare in un mercato di un nuovo tipo: l'analisi degli odori corporei. Con la sua azienda, battezzata “Odorate”, offre così ai suoi clienti un'analisi personalizzata del loro odore corporeo. Costo dell'operazione: 150 dollari, o circa 120 euro, come riporta CBS News.

Un'idea che potrebbe ripagare alla grande poiché l'imprenditore stima che l'1% della popolazione giapponese, ovvero circa un milione di persone, è preoccupata del fatto di poter avere un cattivo odore.

"Essere certi di non emanare un odore sgradevole può essere un enorme sollievo per queste persone, spiega al canale americano Shota Ishida, fondatore del progetto, dal suo minuscolo laboratorio a Saitama, a nord di Tokyo. Ed è un argomento troppo imbarazzante di cui parlare con gli amici oppure in famiglia ".

L'imprenditore trentenne ha avuto l'idea mentre era ancora uno studente. All'epoca era ossessionato dal suo odore corporeo. Spesso troppo impegnato per fare il bagno o cambiarsi d'abito, era afflitto dal poter essere considerato una compagnia poco gradita a causa di un’igiene personale approssimativa.

Trovare il coraggio di chiedere semplicemente agli amici sarebbe stato probabilmente inutile perché la maggior parte delle persone è troppo diplomatica per affrontare una verità poco simpatica.

Un'ossessione che ha deciso di usare nella sua vita.

Il trentenne ha iniziato quindi a collaborare con un amico chimico e, nel 2019, ha sviluppato una tecnologia per analizzare l'odore delle persone. I clienti dell'azienda indossano quindi per 24 ore una speciale t-shirt, che poi inviano per l'analisi. La tecnologia utilizzata da Odorate viene utilizzata anche dalla polizia scientifica per identificare sostanze chimiche sconosciute. È anche ampiamente utilizzata per l'analisi di pesticidi o nell'industria alimentare o dei profumi.

L'azienda sta testando 25 composti organici noti per avere un cattivo odore, come il diacetile, associato all'odore di piedi sporchi o sudore, o il 2-nonenale, un odore spesso percepito come "l'odore della vecchiaia". Oltre a questi test, l'imprenditore esegue un "test di annusamento" su ascelle, colletto e retro delle magliette per rilevare un cattivo odore. Analisi che permettono, alla fine del processo, di sapere se il cliente ha un odore gradevole oppure no.

Anche se il lavoro non è dei più piacevoli, Shota Ishida spiega che è limitato a sei casi al giorno.

"La gente pensa che sia disgustoso, ma non mi dispiace", spiega.

Un metodo che sembra funzionare: in poco più di un anno, il trentenne ha venduto più di 1.000 kit di screening degli odori e dovrebbe presto lanciare un nuovo kit di analisi incentrato solo sugli odori tipici delle ascelle.