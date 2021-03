Famiglia passa 12 ore in auto per far partorire la sua cagnolina al caldo: i video sono tenerissimi

Durante il grande gelo del Texas, una famiglia rimasta senza corrente elettrica ha dovuto organizzarsi per far partorire la cagnolina al caldo

Magnolia (chiamata affettuosamente Maggie) è stata trovata mentre vagava per le strade di Fredericksburg, in Texas, sola, gravida e prossima al parto. È stata accolta dalla Protezione Animali di Hill County, che le ha trovato rapidamente una casa adottiva.

Dal momento in cui Maggie si è unita alla sua nuova famiglia, si è subito dimostrata una cagnolona affettuosa, dimostrando il suo grande istinto materno con i due piccoli bambini della famiglia.

Aubrey Morgan, la madre adottiva di Maggie, era un po' ansiosa perché non aveva mai accudito una cagna incinta, e ha fatto molte ricerche per assicurarsi di essere pronta ad aiutarla nel momento del parto.

"Ho letto tutti i suggerimenti che ho trovato in rete, cercato video su YouTube e speso centinaia di dollari per tutto quanto poteva servire in caso di emergenza al momento del parto", ha detto ai media. “Una cosa importante che avevo letto era che i cuccioli appena nati dovevano stare in un ambiente caldo, altrimenti non sarebbero stati in grado di digerire ad avrebbero avuto grossi problemi”.

Mentre Maggie si avvicinava sempre di più al parto, la sua nuova famiglia era in ansia ma pronta. Ma accade l’imprevedibile: il maltempo imperversa sul Texas e – come abbiamo visto - si scatena una enorme tempesta invernale con neve e ghiaccio mai visti. Aubrey e la sua famiglia rimangono senza energia elettrica proprio mentre Maggie sta per iniziare il travaglio.

Il problema non si risolve e quando nasce il primo cucciolo, poco dopo la mezzanotte del 16 febbraio, la casa sta decisamente diventando fredda.

"Così abbiamo spostato Maggie nel nostro bagno degli ospiti dove abbiamo aperto la doccia alla massima temperatura per cercare di riscaldare la stanza, mentre mio marito stava facendo bollire pentole d’acqua da portare in bagno per tentare di tenerlo caldo.

Durante il parto la coppia ha fatto del suo meglio per tenere il bagno più caldo possibile, ma la casa era troppo fredda e sapevano che dovevano fare subito qualcosa per tenere al sicuro i piccoli.

"Dopo la nascita del quarto cucciolo, ci siamo resi conto, che nonostante i nostri sforzi stavano prendendo freddo” racconta Aubrey “Allora mio marito ha avuto l’idea di preparare la nostra auto dove Maggie e i cuccioli sarebbero stati sicuramente al caldo. Gli ultimi tre sono nati lì. Il parto è terminato alle 2 del mattino e siamo rimasti nell’auto per circa 12 ore.”

Ma in casa non riescono a rientrare, nel frattempo è diventata troppo fredda; trovano un generatore che però non è sufficiente a scaldarla tutta, specie le stanze dei figli che rimangono gelate. “Così – prosegue Aubrey - abbiamo trasferito la nostra famiglia di quattro persone, i nostri tre cani, Maggie e i suoi sette cuccioli a casa dei miei genitori (dove non c’erano problemi con l'elettricità) e siamo rimasti lì per tre giorni!"

Alla fine, l’energia elettrica è stata ripristinata e tutti sono tornati a casa, inclusi Maggie e i suoi cuccioli: Daisy, Poppy, Ash, Rosie, Dahlia, Clover e Aster. Stanno tutti bene e i piccoli crescono in salute.

Maggie e i suoi cuccioli saranno tutti disponibili per l'adozione dal prossimo aprile. Fino ad allora, la loro famiglia adottiva continuerà a tenerli al sicuro, e certamente non vi saranno problemi dopo aver superato un inizio così avventuroso tra tempeste di neve e freddo polare.

I cuccioli si possono seguire nelle storie di Aubrey su Instagram e TikTok.