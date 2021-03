Il toelettatore sbaglia il taglio e trasforma il cagnolino in Sid dell’"Era Glaciale": le immagini virali

Durante il terzo lock down nazionale in Gran Bretagna in molti hanno seriamente iniziato a non sopportare più le loro acconciature, non potendo nemmeno andare del parrucchiere a causa delle stringenti norme sul contenimento della pandemia che ne hanno decretato la chiusura.

Tuttavia c’è anche chi avrebbe fatto volentieri a meno di un trattamento nel salone di bellezza ma, non potendo decidere da solo, s’è dovuto rassegnare.

Infatti per un delizioso Yorkshire Terrier la recente toelettatura a cui è stato sottoposto si è trasformata in una esperienza decisamente fuori dai canoni dal punto di vista estetico e – per il suo proprietario – in una arrabbiatura senza precedenti.

Il proprietario del Terrier di cui stiamo parlando, come racconta il Mirror, è rimasto senza parole dopo essere andato a prendere il cane di sua nonna dai toelettatori. E osservando le immagini possiamo capire perché.

count your fucking days petsmart pic.twitter.com/8CvQkPEdzd — ICE ??? (@REALBURTIIS) February 26, 2021

La simpatica bestiola sembrava aver letteralmente cambiato i connotati dopo il trattamento e il suo nuovo look ha suscitato migliaia di commenti sui social.

Il proprietario - evidentemente fuori dai gangheri - ha condiviso su Twitter una foto del cagnolino prima e dopo la rasatura con questo duro commento nei confronti del toelettatore: "Conta i tuoi f****** giorni".

Il tweet, diventato virale, ha collezionato quasi 560.000 like e oltre 95.000 retweet.

Una persona inorridita ha chiesto: "Ma quello è davvero il tuo cane??" a cui ha risposto: "Il cane di mia nonna", insieme a una serie di emoji ridenti.

Quasi tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la trasformazione e uno dei commenti più azzeccati diceva “Hai lasciato il tuo cane e ti hanno restituito Sid dell''Era glaciale'”.

In effetti la somiglianza con Sidney, meglio noto come Sid, uno dei protagonisti della famosa saga di film d'animazione “L'era glaciale” è veramente strabiliante.

Ma il personaggio - che nella versione italiana dei film è doppiato da Claudio Bisio - è talmente simpatico, che certamente ora il nostro Yorkshire Terrier, sarà ancora più coccolato di suoi proprietari.

E il nipote speriamo voglia essere più indulgente verso quel toelettatore un po’ mattacchione.