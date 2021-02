Il twitcher che ha guadagnato 16mila dollari in una notte filmandosi mentre dormiva

Una valanga di soldi -reali- senza dover fare quasi nulla. Non è la prima volta che il web ci stupisce.

Twitch è la piattaforma di video streaming di Amazon che molti associano al gaming, ma che sta ospitando contenuti sempre più vari. Qualche giorno fa è stata utilizzata anche da Virginia Raggi in una tappa della sua campagna elettorale per la ricandidatura a sindaco di Roma. Perché? L'app è utilizzata da migliaia di italiani, tra i 14 e i 30 anni ma è in forte crescita. E sta crescendo oltre il gaming anche perché molti streamer guadagnano anche cifre importanti semplicemente trasmettendo le proprie dirette online.

A patto che si sia in grado di intrattenere spettatori paganti. Che non mancano visto che c'è chi è riuscito a guadagnare 16mila dollari semplicemente dormendo.

È il caso di Asian Andy, un ragazzo di 26 anni di Los Angeles che ha raccontato la sua esperienza in un video su YouTube, accumulando -anche lì- più di un milione di iscritti.

Funziona così: si accende la webcam e ci si si riprende in diretta: mentre lo streamer prova a dormire gli spettatori possono cercare di svegliarlo o semplicemente disturbarlo donando soldi reali che attivano Alexa e scatenano assordanti effetti sonori, canzoni o messaggi vocali, sempre a scelta degli utenti.

Il risultato per molti è esilarante e contenuti del genere stanno si stanno moltiplicando, visti i tempi di pandemia: gli utenti infatti si riuniscono nella chat e organizzano gli scherzi più strani per riuscire a svegliarlo.

Bizzarro? Certo ma non è la prima volta che il web ci stupisce. E in Italia c'è già GSkianto che durante il primo lockdown ha condotto una lunghissima live di 54 giorni, tra cui ovviamente ci sono state ore intere passate sul letto, all'insegna della "goliardia". Eppure, paga.