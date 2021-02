L'iguana che prende il sole come una top model: il video virale è esilarante

Madonna avrebbe detto "strike a pose", ovvero "mettiti in posa", ed è proprio quello che ha fatto questo simpatico esemplare di iguana che si atteggia a superstar.

Sdraiata a prendere il sole, una zampa a reggere la testa, l'altra sul fianco, proprio come una vera modella: così la piccola iguana gialla Mhontong ha preso la "tintarella" sul davanzale di casa, in Thailandia, mentre il suo padrone, Chaiwat Daenglrachang ha filmato la scena divertito. Inutile dire che le immagini sono presto diventate virali.

Chaiwat ha confessato ai media locali: "La mia iguana si stava rilassando sotto il sole come fanno tutti i rettili e anche i miei altri piccoli di iguana, dunque fin qui niente di strano. Ma non ho mai visto nessun altro animale prendere il sole come lo ha fatto lei".

Il video ripreso da Good News Network: