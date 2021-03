"Vuoi sposarmi?" la proposta del prof alla collega (in classe) manda gli studenti in delirio: il video virale

I gossip a scuola, si sa, fanno volare la fantasia degli studenti, e corrono di banco in banco. Gli amori segreti, gli appuntamenti, le occhiate che tradiscono un sentimento, sono tutte cose che mandano in fibrillazione i giovanissimi. Ma anche gli insegnanti.

E dunque, quando il professor Seifert, 39 anni, che insegna matematica in Ohio, ha saputo che correvano voci riguardo a una sua presunta relazione con la docente di scienze, 28 anni, non solo ha voluto confermare il succoso "gossip" davanti agli studenti (che parlavano da mesi di questa presunta liaison). Ma ha anche chiesto, in diretta, alla sua collega, di sposarlo! La reazione dei giovani non si è fatta attendere: prima le urla di giubilo nello scoprire che era vero che i due insegnanti uscivano insieme. E poi il tifo scatenato e gli strilli emozionati quando il professore si è rivolto alla sua collega, inginocchiandosi, e consegnandole il fatidico anello, mentre lei, emozionata e forse anche un po' imbarazzata per la dichiarazione inaspettata davanti agli studenti, si copriva la bocca incredula.

Il professore ha radunato gli studenti in classe e, insieme alla collega, ha detto: "C'è un pettegolezzo che sta girando, e secondo cui io e miss Barker usciamo insieme". Qualche secondo di silenzio, in cui gli alunni hanno trattenuto il respiro: ramanzina in arrivo? E invece no: "E siamo già anche un po' oltre agli appuntamenti, perché sono totalmente innamorato di lei". Lo sguardo incredulo di miss Barker, nel video, lascia intendere che lei non fosse al corrente di quello che stava dicendo il collega-fidanzato.

"Mi stavo domandando - continua il professore - se la signorina Barker volesse diventare la signora Seifert". A quel punto si inginocchia, tira fuori la scatola con l'anello, la sua fidanzata annuisce, e la classe esplode in grida di giubilo e incoraggiamento.

Il tutto è stato filmato ed è finito su Reddit e da qui sulle pagine di moltissime testate giornalistiche online (qui sotto il video dal profilo Youtube della Abc), dove sono arrivati centinaia di commenti emozionati.