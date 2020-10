Trova finalmente un lavoro: la sua reazione è incontenibile e diventa virale

La gioia incontenibile di una giovane donna appena assunta è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza fuori e il video della sua reazione è diventato ben presto virale.

Su Instagram l’utente Dakara Spence ha postato il video, spiegando di aver appena assunto la ragazza. Nel filmato si vede la giovane incamminarsi verso la strada per poi iniziare a ballare da sola. Passato questo momento di euforia, la giovane si è poi compostamente avviata verso casa. Rispondendo ai commenti, Spence ha specificato di lavorare presso un locale a Decatur, in Georgia, negli Stati Uniti, ma non ha detto per quale ruolo è stata assunta la ragazza.

Decine di utenti hanno commentato il video, ringraziando Spence per aver dato un’opportunità alla ragazza, che poi si è palesata tra i commenti: “Pensavo non mi avesse visto nessuno, ma mi sbagliavo. Grazie”. La giovane, che sui social usa il nome di Kay Kay, ha poi condiviso a sua volta il video che l’ha vista protagonista e che in pochi giorni ha totalizzato quasi 20 milioni di visualizzazioni.