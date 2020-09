Salva un bimbo che rischia di affogare e si commuove, le lacrime del vigile del fuoco conquistano il web

Un vigile del fuoco piange a dirotto dopo aver aver salvato un bambino in balia del mare. Un’immagine che vale più di mille parole e che fa il giro del web grazie al video ripreso da A Gazeta ES e postato su Facebook. L’evento si è verificato in Brasile, nello stato di San Paolo. L’uomo, profondamente commosso, ha dichiarato alla stampa locale che quel bambino “mi ha fatto pensare a mio figlio”.

Il bambino, di appena 4 anni, stava nuotando con i suoi fratellini nella località di Guarujá mentre la forte corrente lo ha trascinato via. Joel Júnior Silva Lemos. che fa parte di un gruppo di vigili del fuoco specializzati in salvataggi in mare, è itervenuto subito e si è tuffato in mare per salvarlo.

Pochi minuti ma drammatici. Il vigile del fuoco ha così raccontato che “era così piccolo che non riusciva a stare a galla. Il piccolo tratto in salvo ha dovuto vincere tutte le sue paure - ha spiegato - per lasciare il galleggiante al quale si era aggrappato. Mentre lo stringevo ho pensato a mio figlio e la scarica di adrenalina provata ha fatto il resto. Mi sono commosso”.