Con 30mila euro trasforma casa sua in un 'villaggio di Natale' con migliaia di decorazioni

Tutto pronto per Natale? Albero, presepe, decorazioni e tutto il resto? Se non ci avete ancora pensato è ora di darsi da fare. Magari nel weekend, momento in cui riusciamo a ritagliarci un po’ di tempo libero per lavoretti vari. Sappiate però che c’è qualcuno che prende molto seriamente questo compito e lo ha trasformato praticamente in un lavoro.

In Gran Bretagna, come racconta il Mirror, un padre di due figli ha speso circa 27.000 sterline (quasi 30mila euro) per trasformare la sua casa in un autentico paese delle meraviglie invernale con migliaia di decorazioni, tra cui ben sette alberi di Natale che da soli gli sono costati ben mille sterline. Cosa non si fa per allietare questo periodo dell'anno quest'anno particolarmente buio.

Lee Gilbert, questo il nome del nostro protagonista, ha iniziato a decorare la sua casa il 4 novembre perché non vedeva l’ora di cominciare a creare l’atmosfera festosa di fine anno. Per coerenza è partito dal soggiorno dove ha costruito un intero villaggio di Natale in chiave carnevalesca, dal costo dei ben 15.000 sterline e che da solo ha contribuito al far lievitare la bolletta dell’elettricità di almeno 100 sterline.

Lee, 58enne che lavora come commesso in un negozio, ha ammesso che durante l’allestimento della casa non ha quasi avuto tempo neanche per dormire: si è dovuto prendere otto giorni di ferie durante i quali ha lavorato dalle tre e mezzo del mattino sino all’ora di cena.

La sua casa a Evesham, nel Worcestershire, è decorata con ben sette alberi di Natale, due su entrambi i lati della sua porta d'ingresso, e all’interno con ornamenti di ogni genere tutti perfettamente posizionati per rimanere in bella mostra fino alla fine di febbraio. Lee dice che il suo amore per le decorazioni stravaganti è iniziato dopo un viaggio in Florida nel 2010, dove ha scoperto degli incredibili negozi di Natale dalle dimensioni di veri e propri supermarket. Già alla prima visita riempire il carrello è stata una tentazione irresistibile e la valanga di decorazioni con cui lo ha colmato gli è costata – tanto per iniziare – 500 sterline. Il primo acquisto è stato un gadget natalizio ispirato a Pluto, il simpatico personaggio Disney; da allora – in oltre dieci anni – la collezione è cresciuta a dismisura. Ad ogni viaggio in Florida, dove Lee si reca ogni due anni, si porta sempre una valigia di riserva per essere sicuro di poter comprare una adeguata scorta di ogni ben di Dio in materia di decorazioni di Natale.

"È il mio periodo dell'anno preferito - racconta Lee - quindi quando i primi negozi iniziano ad esporre decorazioni natalizie non ci penso su due volte. Ho sempre amato il Natale, ma mai ho pensato che un giorno la mia collezione sarebbe stata così grande”. Il pezzo forte della sua esposizione domestica è il villaggio di Natale, allestito anche con modellini di giostre con tanto di musica ed effetti sonori come le urla di ragazzini che schiamazzano felici. Le casette sono ovviamente tutte addobbate in tema, così come non mancano i negozi di giocattoli".

Per quanto riguarda la preparazione, Lee spiega che "è stata come in un'operazione militare. La mia mente era in overdrive e anche quando dormivo in realtà continuavo a pensare a cosa doveva essere sistemato per primo e dove metterlo. Così mi alzavo e iniziavo a decorare alle 3.30 del mattino - in questo modo potevo lavorare in pace mentre i cani ancora dormivano. Lavoro come commesso tutti i giorni a dicembre eccetto Natale e Santo Stefano, quindi quegli otto giorni a novembre sono stati il momento perfetto".

Ormai dunque per Lee la casa decorata è un motivo di orgoglio a cui non potrebbe rinunciare e che di anno in anno lascia i vicini sempre più stupiti ed ammirati.