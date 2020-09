Si apre una voragine sull'asfalto, l'auto viene inghiottita: lo scatto fa il giro del mondo

Una voragine si apre improvvisamente sull’asfalto e un’auto viene inghiottita con a bordo il suo conducente. È successo nel sud della Russia, ad Astrakhan, dove una Lada Largus incolonnata nel traffico è stata risucchiata dal manto stradale che ha improvvisamente ceduto. L’autista è miracolosamente rimasto illeso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra forze di polizia e sanitari. La strada è stata chiusa e il punto esatto dell’incidente transennato in attesa che il veicolo incastrato nella voragine venisse rimosso. Un passante ha scattato una foto che in breve tempo ha fatto il giro dei social portando all’attenzione un tema tanto caro agli utenti come quello della manutenzione delle strade nelle varie città del mondo.