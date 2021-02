L’unico vulcano di ghiaccio al mondo è in Kazakistan: il video è impressionante

Le steppe della regione di Almaty in Kazakistan non sono il posto più invitante, soprattutto in inverno, ma ultimamente un insolito fenomeno ha attirato molti turisti.

Situata tra i villaggi di Kegen e Shyrganak, nel mezzo di un altopiano innevato, c'è una torre di ghiaccio alta 14 metri che emette continuamente acqua (che, viste le temperature, si trasforma in ghiaccio quasi istantaneamente). La struttura unica sembra un vulcano in miniatura, solo che invece di lava calda, “erutta” acqua. Lo spettacolo è diventato popolare sia tra i locali, ma anche i fan di Instagram e gli influencer alla ricerca di sfondi speciali per i loro post sui social media.

Secondo un recente post di Instagram, il vulcano di ghiaccio è il risultato di una sorgente sotterranea che sgorga acqua tutto l'anno. In estate fa fiorire una vegetazione verde per decine di metri intorno, ma in inverno, quando le temperature scendono sotto lo zero, l'acqua si ghiaccia creando il cono di ghiaccio del vulcano. Il continuo getto d’acqua spruzzata tutt'intorno, crea una pista di pattinaggio naturale.

Foto e video del vulcano di ghiaccio di Almaty sono recentemente diventati virali sui social media, attirando un gran numero di visitatori in questo luogo cosi inospitale.

Ed arrivare sin qui per vedere di persona questo strano fenomeno naturale significa dover affrontare ore e chilometri di guida su strade simili a piste di ghiaccio.

È interessante notare che la gente del posto dice che questo è il primo anno in cui il vulcano sgorga effettivamente acqua, poiché negli anni precedenti c'era solo un cono di ghiaccio vuoto di minori dimensioni.