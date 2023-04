Questa è la notizia più importante che leggerai oggi

Troppo cliclbait? Si scherza, in realtà. Non sarà la notizia più importante della tua vita, ma sicuramente interessante, promesso. Recentemente è stata lanciata l’applicazione "Boring Report", cioè il sommario noioso, che si impone di andare contro i titoli acchiapplaclick delle notizie. Come? Attraverso BoringAi, un’intelligenza artificiale. L’abbiamo provata, ecco com’è andata.

Come funziona

L’applicazione è disponibile per i sistemi operativi sia di iOS che Android è gratuita, in inglese e non potrebbe essere più semplice di così. All’apertura si presenta la pagina "Home", con il alto al centro il logo dell'app, l'emoji che sbadiglia. Nel banner sotto al logo si trovano tutte le classiche sezioni di un giornale online, come Stati Uniti, mondo, economia, tecnologia, intrattenimento, scienza, salute e sport. Il focus dell'app è ovviamente verso gli Usa, paese per cui è stata lanciata.

Nello schermo principale, invece, ci sono i veri e propri articoli. Che in realtà non sono articoli scritti, ma "generati". Infatti Boring Report non ha giornalisti che scrivono sulla tastiera e riadattano i titoli acchiappa click, ma fa uso dell’intelligenza artificiale per generare e rimodellare gli articoli già esistenti in una sorta di breve ed essenziale riassunto.

Aprendo un “articolo”, infatti, subito in alto si troverà il link alla notizia principale proveniente, ad esempio, dalla Cnn. Sotto, invece si potrà leggere il report generato dall’Ai in breve, il quale riporta le informazioni essenziali della notizia, togliendone quello che secondo l'intelligenza è considerato troppo sensazionalistico. Alla fine del testo generato, poi, l’app chiede di giudicare che il report sia stato fatto in modo corretto, permettendo di segnalare nel caso ci siano degli errori di comprensione o di senso.

Clickbait sì, clickbait no

Boring report è nata per uno scopo ben preciso: invertire una tendenza decennale sul modo di fare informazione. Con l’avvento del web e, soprattutto, dei social network il mercato delle news è cambiato e ha trovato nuovi modelli di business per compensare l'enorme crisi della carta stampata. Ogni giorno media e politici si aggrappano a titoli sensazionalistici e slogan per necessità più che per volontà, in quanto sono un’assicurata fonte di guadagno: un mercato che si basa sul click e che punta a far diventare virale, quindi "più letto", un contenuto.

Le ragioni di questo cambiamento sono sostanzialmente tre: l’attenzione degli utenti sul web sempre più limitata (oggi ridotta a meno di 10 secondi per post), una grande competizione tra le testate data la facilità con la quale possono nascere su internet e un modello di business basato sulla vendita di pubblicità e inserzioni, dove la fonte di guadagno principale - nonché metro di paragone su cosa funziona e cosa no - è il numero di click dei lettori. Ciò permette spesso di avere notizie e informazione in maniera gratuita, al contrario di quanto succedeva con la carta stampata.

Il sensazionalismo non tocca soltanto l’informazione, ma si lega anche alla politica. Con leader sempre più simili a content creator, ormai gli strascichi di vita privata hanno portato alla personalizzazione di quello che è il mestiere, rendendo più interessante per gli elettori una giornata al mare piuttosto che un discorso durante una seduta parlamentare sulla Legge di bilancio.

Pratica sostenibile?

Il cambiamento di business model del settore dell'informazione ha mano a mano spostato la notizia in secondo piano. Negli ultimi anni, la tendenza al clickbait è diminuita tra le maggiori testate italiane, in un equilibrio dove si cerca di separare il giornalismo "più cattivo" da quello "più approfondito". Noi che facciamo informazione non possiamo arrenderci all'idea di non guadagnare per il lavoro che portiamo avanti, ma nemmeno di rischiare di rovinare la reputazione in nome della pubblicità. Sebbene il clickbait resta un'assicurata fonte di guadagno, dall'altro lato ha un elevato rischio di danneggiare autorevolezza e importanza di una testata, allontanando ancora di più i cittadini dall'informazione.

Progetti editoriali come Boring News stanno cercando di cambiare la concezione del giornalismo, riportando al centro la notizia vista come al servizio della società e della popolazione. Il cambiamento che può avvenire non sarà mai immediato, e con ogni probabilità necessiterà di nuovi modelli di business che non vedranno la fruizione di notizie in maniera gratuita come invece sta avvenendo oggi.