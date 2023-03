Il marketplace online dove puoi anche acquistare un carro armato

Quello che vi facciamo vedere non è un marketplace come gli altri. Qui si può trovare cocaina, mdma, eroina, marijuana, lsd. Qui si legge “Alta qualità colombiana, al 90%”. Se ne può acquistare un grammo ma anche 100 a $ 4.700 dollari. Spedizione tra i 2 e i 4 giorni in Europa. Da 10 a 20 nel resto del mondo. Questo è il black market, il mercato nero della rete.

Che cos’è un black market? È un luogo-non luogo dove poter acquistare droga, armi, carro armati, assoldare sicari, hacker e cyber-terroristi. Si può scaricare dati sensibili e materiale illegale. C’è di tutto fino alle immagini pedopornografiche. Facciamo un po’ d’ordine. Potremmo dire che esiste una linea invisibile che divide il web, tra clear web, ovvero quello “pulito” che tutti conosciamo attraverso i motori di ricerca, indicizzato e rintracciabile, e quello “deep”, profondo, dove i punti della ragnatela non vengono per così dire collegati e vengono così nascosti, anche per semplice riservatezza.

È tutto legale. Qui per tutelare informazioni sensibili si decide di nascondere una miriade di dati, come ad esempio i nostri referti sanitari, i dati del nostro homebanking, fino alle conversazioni di Messanger. Poi, più a fondo, o meglio, più nascosto c’è una ragnatela disconnessa che permette nel completo anonimato, o quasi, di commettere illegalità a porta di clic.

Ci si accede esclusivamente mediante invito però. Si riceve un link attraverso un’app di messaggistica e con dei precisi “passamontagna” digitali ci si maschera e ci si protegge per non essere a nostra volta rintracciabili. Il dark web e le truffe online sono un mondo sommerso. E noi di Today siamo andati a vedere da vicino, grazie alla polizia postale, che cosa vuol dire cyber-security oggi.

Trappole. Ma non solo. Il web come detto nasconde, o meglio isola, veri e propri cyber-criminali e cyber-terroristi. Sono quelli che si celano dietro il black market, come ci mostra il centro nazionale anticrimine informatico e protezione infrastrutture critiche. C’è davvero di tutto e le indagini della polizia postale sono continue. Ma i criminali da truffe romantiche e finte spedizioni sono davvero all’ordine del giorno. Come difendersi allora? Ce lo spiega Il vice questore Mestichella.