Apple Car addio, Cupertino rinuncia al suo progetto di auto elettrica

Non ci sarà una Apple Car, perlomeno non nel futuro immediato. Il colosso di Cupertino avrebbe infatti abbandonato tutti i suoi piani per la realizzazione di un'automobile elettrica di ultima generazione, riversando le proprie risorse sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. A riportare l'indiscrezione è stata l'agenzia di stampa Bloomberg, che sottolinea come l'improvviso cambio di strategia del colosso di Cupertino abbia colto di sorpresa i quasi duemila dipendenti da anni impegnati nella realizzazione dell'ambizioso progetto, che ora saranno in parte 'trasferiti' alla divisione che si occupa esclusivamente di IA, in parte - sembra - licenziati.

Nessun futuro per la auto elettrica di Apple

Elon Musk, tra i primi a commentare l'indiscrezione, non si è risparmiato un po' di sarcasmo. Attraverso il proprio profilo X, il ceo di Tesla ha condiviso un post che riportava la notizia, limitandosi poi ad aggiungere due emoji: uno di saluto e una sigaretta. Sta di fatto che l'indiscrezione ha giovato all'azienda di Tim Cook, che ha visto i titoli salire dell'1,2% a Wall Street.

Se da una parte Apple ha intenzione di puntare forte sull'intelligenza artificiale generativa - dove deve ancora ridurre il divario con altri colossi tech -, dall'altra Titan, così si chiamava il progetto per la realizzazione della Apple Car, non è mai definitivamente decollato. Tutte le informazioni di cui disponiamo, infatti, non sono mai state rese pubbliche ufficialmente da Cupertino, bensì diffuse come 'voci di corridoio' da chi è ben informato sulle dinamiche e i progetti interni di Apple. L'abbandono del sogno dell'auto elettrica arriva anche in un momento particolare in cui il mercato delle vetture elettriche è in forte rallentamento: lo stesso Musk nelle scorse settimane ha messo in guardia sulla frenata delle vendite di Tesla a causa di una contrazione decisa della domanda.

Dieci anni di lavoro e 3 miliardi spesi

Riavvolgendo il nastro, si può parlare di storia travagliata, lunga almeno dieci anni: sono del 2014 le prime notizie sull'intenzione di Apple di realizzare un'automobile elettrica, da design e funzionalità alquanto futuristiche. Pare che addirittura Steve Jobs stesse già pensando a un prototipo di veicolo 'made in Cupertino' nel 2008, pochi anni prima della sua morte. Nel corso dell'ultima decade Apple avrebbe investito la bellezza di 3 miliardi di dollari per lo sviluppo della sua automobile a guida autonoma. Nel mese di gennaio erano trapelate indiscrezioni su un possibile debutto sul mercato tra il 2026 e il 2028, ma a quanto pare la necessità di investire gli sforzi sull'intelligenza artificiale ha complicato i piani, portando all'abbandono dell'intero progetto.

Il progetto della Apple Car è stato più volte rivisto nel corso degli anni e ha subito una serie di riorganizzazioni nella strategie e nel personale, quasi sempre acquisito da grandi case automobilistiche. Agli inizi del programma, dopo lo stop di alcune trattative (non troppo) segrete con Bmw e Mercedes, Apple aveva aperto un laboratorio automobilistico a Berlino, composto da circa 15-20 persone reputate 'di alto livello', provenienti dall'industria automobilistica tedesca. All'epoca si era parlato anche di una possibile collaborazione produttiva con la casa automobilistica austriaca Magna Steyr.

L'idea originale era quella di un'auto elettrica che venisse avviata tramite impronta digitale: negli anni però le difficoltà hanno più volte penalizzato l'idea e la sua realizzazione. Apple avrebbe quindi rivisto i propri piani iniziali, virando sull'idea di un'auto più 'semplice' con sistema operativo da aggiornare via Cloud e con caratteristiche capaci di attirare una clientela giovane o comunque attenta al rapido progresso delle tecnologie digitali.

Nel 2019 erano uscite delle interessanti indiscrezioni su una vettura con linee decise e molto simili a quelle del cybertruck di Tesla. La società di leasing britannica Vanarama aveva ricostruito il prototipo della Apple Car, utilizzando i vari brevetti depositati nel tempo dalla multinazionale, ricostruendo gli esterni e gli interni al computer. L'auto, secondo quando emergeva dai progetti ricostruiti digitalmente, sembrava ispirarsi al pick-up a 4 porte a propulsione elettrica dell'azienda di Elon Musk, presentato a novembre 2019 e oggetto di modifiche strutturali per l'adeguamento alle norme di omologazione dei diversi Paesi. Ora, però, ogni tipo di speculazione non troverà più terreno fertile.