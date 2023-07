Addio all'uccellino, Twitter avrà un nuovo logo

Elon Musk ha deciso che Twitter dirà presto addio all'uccellino che simbolo del social network dei 'cinguettii' fin dalla sua nascita e avrà un nuovo logo: la X. "E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli" ha scritto Musk in un post sul suo account. Il magnate di Space X, Tesla e Twitter ha aggiunto: "Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domani".

L'immagine pubblicata su Twitter da Elon Musk è una "X" lampeggiante ed il magnate ha sottolineato in una chat audio di Twitter Spaces che "Sì", il logo di Twitter cambia e "avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa". Forse un po' rifacendosi alla sua società spaziale Space X, ormai punto di riferimento della Nasa e dei voli spaziali, Elon Musk ha più volte ammesso di amare questo simbolo e, da quando ha comprato Twitter, ha modificato il nome commerciale del social network in X Corp. Uno dei tanti obiettivi di Musk sarebbe quello di creare una super App che somigli alla cinese WeChat, soprattutto per fare fronte alla nuova sfida lanciata da Mark Zuckerberg con la creazione di Threads di Meta.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

