Unimarconi presenta l'Osservatorio Generative Artificial Intelligence Learning and Innovation Hub

Ieri, presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi (Unimarconi), si è tenuto l'atteso evento di presentazione dell’Osservatorio GAILIH – Generative Artificial Intelligence Learning and Innovation Hub. L'incontro, dal titolo "Formare il Futuro", ha rappresentato un'importante occasione per mettere in luce l'impegno e le risorse che l'ateneo sta dedicando al tema dell'Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione all'IA generativa. L'evento ha offerto una piattaforma per la presentazione ufficiale dell'Osservatorio e del suo documento strategico. Durante la giornata, sono state approfondite alcune delle tematiche più rilevanti legate all'IA generativa, come la definizione e il trasferimento delle competenze necessarie per il suo utilizzo nel settore produttivo, le sfide educative, la regolamentazione, l'etica e le nuove frontiere della didattica. "Questo evento rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la formazione delle nuove generazioni nel campo dell'Intelligenza Artificiale generativa," ha dichiarato il Presidente di Unimarconi, Alessio Acomanni. "Unimarconi è da sempre in prima linea nella promozione dell'innovazione tecnologica e nella formazione di eccellenza.

Con l'Osservatorio GAILIH, vogliamo consolidare il nostro ruolo di leader nella ricerca e nella formazione, offrendo gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo digitale.” Il direttore dell'Osservatorio, Luca Manuelli, ha aggiunto: "L'Osservatorio GAILIH si pone come punto di riferimento per l’evoluzione delle competenze digitali. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema che favorisca la crescita e l'integrazione dell'IA generativa nelle diverse realtà produttive e sociali." Il dibattito è stato arricchito dalla partecipazione di esponenti di rilievo come Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Paolo Frassinetti, Sottosegretario del Ministero Istruzione e Merito. La presenza di queste figure di spicco ha conferito maggiore autorevolezza alle discussioni e ha permesso di affrontare i vari aspetti dell'IA generativa da diverse prospettive. L'evento ha inoltre beneficiato di testimonianze internazionali di grande valore. Il Prof. Jean Koulidiati, Rettore della Pan African University (Unione Africana), e Marco Forgione, Direttore Generale dell’Institute of Export and International Trade UK, hanno offerto una panoramica sull'evoluzione dell'AI in contesti geopolitici differenti come la Gran Bretagna e l'Africa, sottolineando le opportunità e le sfide che queste tecnologie comportano in diverse aree del mondo. La giornata ha messo in luce l'importanza di una collaborazione interdisciplinare e internazionale per affrontare le sfide e le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale generativa. L'Osservatorio GAILIH, con il suo focus sull'innovazione e sulla formazione, si posiziona come un faro di eccellenza in questo campo emergente, pronto a guidare il futuro dell'IA e della sua applicazione in vari settori.