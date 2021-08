Fra poche settimane saranno presentati i nuovi AirPods 3: ecco come saranno

Un design più simile ai Pro, ma non disporranno delle funzioni di riduzione del rumore e trasparenza. Prime indiscrezioni sul prezzo

Ci saranno i nuovi iPhone 13 e Apple Watch serie 7, ma non solo. Nel corso del prossimo evento di lancio del colosso di Cupertino, infatti, troveranno sicuramente spazio - o almeno ne sono convinti gli analisti di mercato - i nuovi AirPods 3. La data di presentazione dovrebbe essere il prossimo 14 settembre, ma in questo senso non ci sono stati ancora annunci ufficiali.

Come saranno gli AirPods 3

Secondo le indiscrezioni raccolte negli ultimi tempi e i leak diffusi sui social, i nuovi AirPods 3 dovrebbero ricalcare da vicino il design di AirPods Pro, ma senza gommini in silicone. Nonostante i punti comuni, sembra che i nuovi auricolari Apple non avranno la cancellazione attiva del rumore né la modalità trasparenza.

Non ci sono naturalmente indicazioni sul prezzo, ma sembra che AirPods 3 costeranno un 20% in meno rispetto a AirPods Pro, e quindi poco più di 200 euro.