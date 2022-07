Apple AirTag: un perfetto compagno di viaggio

AirTag è un accessorio piccolo ed elegante che permette a chi ha un iPhone di non perdere di vista e ritrovare gli oggetti a cui tiene di più usando l’app Dov’è.

Agganciato a borse, chiavi, zaini o valigie, sfrutta la vasta rete globale Dov’è e consente di localizzare un oggetto smarrito mantenendo al contempo privati e anonimi i dati personali grazie alla crittografia end-to-end. È rotondo, piccolo e leggero, realizzato in acciaio inossidabile lucido, e ha una resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP67. Si configura in un attimo, per collegarlo basta avvicinarlo all’iPhone, ed è anche possibile assegnare un nome a ogni AirTag per associarlo a un oggetto specifico.

Una volta configurato, AirTag apparirà su una mappa nella nuova tab Oggetti dell’app Dov’è, insieme alle informazioni sulla posizione attuale o sull’ultima rilevata. Se l’oggetto smarrito si trova nel raggio d’azione del Bluetooth, basterà usare l’app Dov’è (o Siri) per far emettere un suono all’AirTag e localizzarlo. Se l’AirTag è lontano e fuori dal raggio d’azione del Bluetooth, viene in soccorso la rete Dov’è: formata da quasi un miliardo di dispositivi Apple, è in grado di rilevare i segnali Bluetooth di un AirTag smarrito e inviare la posizione al relativo proprietario, il tutto in background e in forma anonima e riservata. Su AirTag si può anche attivare la modalità Smarrito, in modo da ricevere una notifica se è nelle vicinanze o se è stato individuato dalla vasta rete Dov’è.

AirTag richiede un iPhone con iOS 14.5 o successivo, o un iPad con iPadOS 14.5 o successivo, un ID Apple e l’accesso al proprio account iCloud.

Come utilizzare AirTag al meglio come compagno di viaggio

- Configura AirTag avvicinandolo semplicemente ad iPhone e toccando il tasto Connetti; iPhone guiderà la configurazione. Assegnagli un nome, ad esempio, “Valigia Giulio”.

- Posiziona AirTag in una tasca interna o direttamente sul bagaglio, con un accessorio, prima di procedere con il check-in.

- Prima di partire e di attivare la modalità aereo, grazie alla app Dov’è, potrai selezionarlo e visualizzarlo direttamente sulla mappa.

- Una volta arrivati al gate potrai verificare se è stato spostato e se si trova più vicino all’area di partenza dell’aereo; a bordo, prima del decollo, verifica che si trovi sotto, direttamente nella stiva.

- Dopo l’atterraggio e la riattivazione dello smartphone, potrai verificare se “Valigia Giulio” è effettivamente nelle vicinanze, quindi se il bagaglio è arrivato correttamente a destinazione.

- Una volta arrivati al ritiro bagagli, se la valigia si troverà nel raggio d’azione del Bluetooth, basterà usare l’app Dov’è (o Siri) per far emettere un suono all’AirTag e localizzarlo. La funzione “Posizione precisa”, inoltre, raccoglierà i dati da fotocamera, ARKit, accelerometro e giroscopio, e guiderà l’utente fino all’AirTag usando feedback sonori, aptici e visivi.

Prezzo

AirTag è disponibile in confezioni da una o quattro unità, rispettivamente al prezzo di € 35,00 e € 119,00.

