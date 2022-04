Cosa chiedono gli utenti ad Alexa? Ecco le domande più frequenti

La voce è uno dei mezzi attraverso cui esprimiamo la vita, condividiamo i pensieri, poniamo le nostre domande e impariamo risposte nuove. Amazon conosce l’importanza di questo strumento e per questa ragione l’ha reso il cuore di uno dei suoi servizi principali: Alexa. Gli ingegneri linguistici di Amazon lavorano costantemente affinché la voce di Alexa risulti sempre più naturale, piacevole da ascoltare e amichevole. In questi 3 anni e mezzo dal suo arrivo in Italia, Alexa ha imparato a parlare la nostra lingua rispettandone ritmo, punteggiatura e imparando a riconoscere gli accenti e i dialetti delle varie regioni.

Quante cose fa Alexa tutti i giorni con il solo utilizzo della voce: semplifica l’organizzazione delle nostre giornate, scioglie molti dei nostri dubbi, ci aggiorna su quello che succede nel mondo e tanto altro. Da Amazon le domande più frequenti poste dagli utenti italiani a cui Alexa ha risposto in questi primi mesi del 2022.

Si spazia tra quelle di stampo storico, ad esempio “Alexa, quando è stata distrutta Pompei?” oppure “quanti anni ha la regina Elisabetta?” ai viaggi, raccontando agli utenti delle sette meraviglie del mondo. Sanremo è stato tra i topic più discussi e tra le domande fatte ad Alexa sul tema, la più gettonata è stata chi ha vinto Sanremo. Anche l’età dei partecipanti ha generato molta curiosità tra gli utenti italiani, soprattutto quella di Gianni Morandi, Blanco e Ornella Muti. Molte le domande anche su eventi di attualità e politica come, ad esempio, in occasione della rielelezione del Presidente della Repubblica, tanti utenti hanno chiesto quanti anni ha Mattarella. Più di recente, molti italiani hanno chiesto ad Alexa cosa sta succedendo in Ucraina, chi è Putin e cosa ne pensa Alexa di questa situazione.

Molte delle richieste degli utenti in Italia hanno riguardato anche gli eventi in calendario e le vacanze. Tra le domande più gettonate troviamo infatti “quanto manca all’estate” insieme a “quando è Pasqua?” e “quando è la Festa della Mamma?”. Anche gli eventi sportivi hanno suscitato molta curiosità tra gli utenti, che hanno chiesto come sono andate le Olimpiadi e le prossime partite delle squadre del cuore, in particolare “quando gioca la Juve? e “quando gioca il Napoli?”. Alexa tramite la sua voce è riuscita ad accontentare anche le richieste dei più piccoli tra imitazioni di leoni e coccodrilli e la riproduzione di canzoni per bambini.