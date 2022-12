Il Natale con Alexa: ecco le novità per tutta la famiglia

Quest’anno il Natale è ancora più smart grazie ad Alexa e alle sue nuove funzionalità tutte da scoprire. È possibile chiedere “Alexa, dimmi una barzelletta sul Natale”, per conoscere tanti aneddoti divertenti su Babbo Natale, la Befana e gli altri iconici personaggi delle feste e scoprire, per esempio, cosa direbbe un pupazzo di neve innamorato.

Naturalmente l’assistente vocale di Amazon è pronta anche ad offrire la miglior musica a tema, immancabile nelle serate dicembrine. Basterà dire “Alexa, canta una canzone di Natale” oppure “Alexa, canta Jingle Bells”, per lasciarsi avvolgere dalle note delle canzoni natalizie.

E se ci si vuole divertire in famiglia, basterà dire “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale”. Alexa può anche raccontare storie con il comando vocale “Alexa, racconta una storia di Natale”, per ascoltare e lasciarsi ispirare dai racconti della tradizione e non solo. Inoltre basterà dire “Alexa, avventura di Natale”, per immergersi in un’avventura interattiva dove sono gli utenti a prendere le decisioni per aiutare Santa Claus a ritrovare il suo vestito rosso e salvare le feste.

Grazie alla skill dedicata, è poi possibile chiedere “Alexa, quanto manca a Natale?” per non rischiare di rimanere indietro con i preparativi e l’acquisto dei regali e “Alexa, dove è Babbo Natale?” per seguirlo durante la consegna dei doni.

Inoltre, attivando Amazon Kids su Alexa (l’ambiente sicuro e divertente per i bambini) è possibile accedere a nuovi contenuti natalizi pensati esclusivamente per i più piccoli. Per esempio, chiedendo “Alexa, qual è la più grande domanda del Natale?” o “Alexa, Babbo Natale sa cosa voglio per Natale?”, Alexa si farà portavoce di Santa Claus coinvolgendo i bambini, stimolando la loro capacità di riflessione e la loro creatività. I bambini possono affidarsi ad Amazon Kids su Alexa anche per cercare ispirazioni sui regali: basta chiedere “Alexa, cosa posso regalare ai miei genitori/nonni per Natale?” o “Alexa, cosa posso regalare a Babbo Natale per Natale?”.