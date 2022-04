Alexa: quali sono le ultime novità?

Alexa, il famoso assistente vocale di Amazon, presenta anche questo mese interessanti novità, con nuove funzionalità ed innovativi prodotti smart per la nostra casa.

Ecco, quindi, le ultime news dal mondo di Alexa.

Echo Show 15, il nuovo cuore digitale della Casa Intelligente, è disponibile in Italia

Echo Show 15 con integrazione Alexa e display da 15,6’’ è disponibile in Italia. Il nuovo dispositivo, da montare a parete o posizionare su un ripiano, permette di gestire al meglio le giornate di tutta la famiglia mostrando i calendari condivisi, la lista della spesa e molto altro. Gli utenti hanno anche la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi per la Casa Intelligente della propria abitazione, lasciare appunti e note per la famiglia o chiamare i propri cari con Alexa. Inoltre, grazie all’ampio display e al supporto streaming video 1080p, Echo Show 15 può anche diventare la TV della cucina. Echo Show 15 è disponibile su Amazon.it al prezzo di 249,99 euro.

Anche in Italia sono arrivati i nuovi Echo Buds

Sono disponibili in Italia i nuovi Echo Buds, gli auricolari wireless con qualità audio premium, tecnologia di cancellazione attiva del rumore progettata su misura, funzionalità di ricarica wireless, microfoni avanzati per chiamate di qualità e controllo vocale con Alexa. Piccoli e leggeri, i nuovi Echo Buds sono progettati per risultare comodi anche quando indossati tutto il giorno. I nuovi Echo Buds sono acquistabili ad un prezzo di 119,99 euro nella versione con ricarica tramite cavo USB-C, o 139,99 euro con ricarica wireless.

Visual ID è ora disponibile su Echo Show 8 ed Echo Show 10

Visual ID, la funzionalità di riconoscimento facciale di Alexa che consente di personalizzare le informazioni direttamente sullo schermo, è da oggi disponibile in Italia anche per i dispositivi Echo Show 8 (2° generazione) ed Echo Show 10. Dopo aver abilitato visual ID, camminando davanti ai dispositivi compatibili – Echo Show 15, Echo Show 8 ed Echo Show 10 – Alexa può effettuare il riconoscimento di ciascun cliente e aggiornare automaticamente lo schermo per mostrare un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario e le note lasciate dagli altri membri della casa.

‘Live’ tab su Fire TV: tutti i contenuti in diretta in un’unica pagina

La nuova ‘Live’ tab, la pagina nel menu di navigazione che permette ai clienti di scoprire le app e i contenuti TV in diretta preferiti in modo semplice e rapido, è ora disponibile su tutti i dispositivi Fire TV. ‘Live’ tab garantisce ai clienti di Fire TV un’esperienza ancora più veloce e intuitiva perché permette di gestire le impostazioni dei programmi TV in diretta, accedere rapidamente ai contenuti in abbonamento e alla guida dei canali integrata, trovare e scaricare nuove app, e molto altro. I servizi al momento integrati nella funzionalità sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch. Altri servizi si aggiungeranno presto.

Alexa arriva in soccorso di tutti gli smemorati con la funzionalità Assegna Promemoria

I clienti possono ora assegnare promemoria ad altri membri della propria famiglia che hanno creato un loro profilo Alexa, semplicemente chiedendo ad Alexa, o tramite l’app Alexa. Ad esempio, basta dire “Alexa, ricorda a Luca di portare fuori il cane alle 18:00” e Luca riceverà una notifica push alle 18:00 con il promemoria, tramite l’app Alexa. É possibile anche includere un soprannome o assegnare un titolo – come mamma, papà, moglie, marito, figlia o figlio – per rendere più semplice la personalizzazione dei promemoria.

Con i dispositivi con schermo che supportano visual ID – Echo Show 15, Echo Show 10 (3° gen), ed Echo Show 8 (2° gen) – quando i clienti si posizioneranno davanti alla fotocamera dei dispositivi e saranno riconosciuti da Alexa, potranno visualizzare i promemoria a loro assegnati.

Soccorso stradale, aggiornamenti in tempo reale sul traffico e tanto altro: ecco le novità della Skill Luceverde

Con una semplice richiesta vocale, sia che ci si trovi a casa o in auto, grazie alla Skill Luceverde è ora possibile accedere in real-time a notiziari sul traffico, locale e nazionale, cercare benzinai o parcheggi al coperto, ascoltare podcast e richiedere assistenza stradale. Grazie all’utilizzo della posizione GPS sul dispositivo, è possibile pianificare uno spostamento chiedendo il notiziario relativo ad una posizione fissa impostata o modificabile, ricercare punti d’interesse, ad esempio il benzinaio più conveniente o il parcheggio più vicino. Infine, grazie al nuovo aggiornamento, è anche possibile richiedere il soccorso stradale, inoltrando la chiamata direttamente ad un operatore ACI.