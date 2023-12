Alexa: tutte le funzionalità della nuova app

L'app Alexa è stata rinnovata per portare la Casa Intelligente in primo piano e consentire ai clienti di accedere ai dispositivi e alle funzionalità più utilizzate con uno o due tocchi. Di seguito le ultime novità introdotte.

Preferiti

I Preferiti sono ora facilmente accessibili nella Home Page e consentono di accedere rapidamente ai dispositivi e alle funzionalità più utilizzate, come la lista della spesa, delle cose da fare o la musica riprodotta di recente. I dispositivi supportati includono al momento i dispositivi Echo, luci, prese, interruttori, serrature, telecamere, termostati e sensori di temperatura.

Home Shortcuts Bar

La nuova Shortcuts Bar nella Home Page organizza i dispositivi per categoria e mostra le funzionalità più utilizzate, come le liste della spesa, le sveglie e le routine. Oltre a poter personalizzare la parte superiore della Home, ora è possibile vedere anche lo stato dei dispositivi collegati, come il numero di luci accese o la temperatura del salotto, direttamente dalla Shortcuts. Gli aggiornamenti sullo stato dei dispositivi sono disponibili per i clienti che possiedono un numero di dispositivi pari o inferiore a 20 e sarà disponibile per i clienti con un numero maggiore di dispositivi nei prossimi mesi.

Sezione Attività semplificata

Le schede Attività mostrano informazioni legate al tempo, come timer, sveglie o promemoria impostati. Con il nuovo design dell’App Alexa, queste informazioni sono ora ordinate in modo da essere più facilmente reperibili, senza però occupare troppo spazio nella pagina iniziale.

Conversare e chattare con Alexa

Parlare o chattare con Alexa nell’app Alexa adesso è ancora più facile: basta toccare l’indicatore blu della chat in qualsiasi pagina dell’app per aprire la chat, vedere le risposte visive a schermo intero e ricevere suggerimenti sulla conversazione.

Nuovi Controlli di ricerca

La pagina Dispositivi consente ora di filtrare i contenuti in base alla tipologia dei dispositivi, organizzare questi ultimi in ordine cronologico o alfabetico e cercarli in base al nome o alle parole chiave.