Mancano pochi giorni a Sanremo e Alexa, il noto assistente vocale di Amazon si arricchisce di nuove funzionalità dedicate al Festival della Canzone Italiana.

Alexa ci accompagnerà durante tutta la settimana della kermesse canora con pagelle, sondaggi e pronostici e un’esclusiva e originale canzone in cui, tra una rima e l’altra, intonerà simpatici commenti sui diversi protagonisti dello show. Per ascoltare la sua inedita hit, a partire dal 7 febbraio basterà chiedere “Alexa, canta la canzone di Sanremo”.

Inoltre ogni giorno sarà possibile scegliere il proprio momento preferito della serata precedente con il Sondaggio su Sanremo. Dicendo “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo” potremo scegliere la nostra preferenza e, una volta votato, scoprire quale opzione è in testa alla classifica degli utenti Alexa.

Alexa condividerà con noi anche le sue impressioni su artisti, presentatori e ospiti attraverso pagelle, dettagliate e divertenti, che ci fornirà alla richiesta “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”. Sarà anche possibile chiedere la pagella di una performance specifica, per esempio, “Alexa, che voto hai dato a Elodie?” oppure “Alexa, dimmi cosa pensi di Ultimo”, per scoprire la sua opinione. E se ci si vuole divertire con amici e famiglia scommettendo su chi sarà il vincitore, basterà domandare “Alexa, chi vincerà Sanremo?” per scoprire il suo pronostico.

Per rimanere sempre aggiornati in tempo reale sui momenti più iconici e di tendenza del Festival, è possibile chiedere “Alexa, che succede a Sanremo?”

Quest’anno Alexa non ha saputo resistere al Fantasanremo e si renderà protagonista di una divertente intervista con i creatori del gioco in cui verranno svelati divertenti retroscena e curiosità. Per iniziare, basta chiedere “Alexa, hai fatto la squadra del Fantasanremo?”.

Infine, chi vuole ingannare l’attesa del Festival immergendosi nei successi delle edizioni passate, può dire “Alexa, atmosfera Sanremo” e in un attimo sarà avvolto dalle note dei brani che hanno fatto la storia dell’Ariston su Amazon Music. A partire dall’inizio del Festival, attraverso lo stesso comando vocale, sarà invece possibile accedere alla playlist dedicata alle canzoni in gara, sempre su Amazon Music (servizio anche gratuito con pubblicità).