ALLPOWERS R3500: super power station portatile da 3.100Wh

Dopo le recensioni dei kit con power station e pannelli solari S2000 Pro - SP037 e R600 - SP033, torniamo oggi ad occuparci di ALLPOWERS con la prova della R3500. Si tratta di una power station portatile di fascia alta, con una capacità di ben 3.168 Wh, in grado di alimentare dispositivi con una assorbimento fino a 3.500W e ricaricabile tramite pannelli solari fino a 2.000 W. Prodotto espandibile grazie ad un modulo esterno, facile da utilizzare e con numerose porte e prese.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della power station ALLPOWERS R3500.

Design e caratteristiche tecniche

La R500 si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla scocca in plastica grigia e nera e prese d'aria laterali impreziosite da una finitura verde.

Iniziamo la nostra analisi dal ricco pannello anteriore dove troviamo un ampio display LCD, luminoso e ben leggibile, che mostra la percentuale della batteria, i flussi di energia in entrata ed in uscita, i tempi di carica, i collegamenti attivi e varie icone di stato.

Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quelli dedicati alle porte in corrente continua e alle prese AC - Schuko. Scendendo nel dettaglio, la R3500 ospita quattro prese Schuko (230 volt, 3.500W totali e sovratensione di 7.000 W, con inverter a onda sinusoidale pura), due USB-C (5/9/12/15V-3A, 20V-5A, 100 W max), due USB-A (5V-2,4 A, 12 W max) e 2 USB-A (5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A, 36W max). Troviamo poi due DC5525, una presa accendisigari auto e una porta Anderson (tutte a 12V-10A, 120 W max). Tutte le porte e prese sono protette da sportellini in plastica e gomma.

Passiamo al retro dove troviamo, sotto uno sportellino, l’ingresso per la ricarica in AC fino a 2.000W (alimentatore integrato nell’unità). Qui è, inoltre, presente una porta XT60 per la ricarica tramite pannelli solari (2000 max, 12-150V, 40A) e tramite accendisigari auto (12V/24V). E’ anche possibile utilizzare contemporaneamente l’ingresso solare e in AC fino a 4.000W. Non dimentichiamo l’interruttore di protezione da sovraccarico e le porte proprietarie per il collegamento dei moduli aggiuntivi B3000.

Assenti sistemi di ricarica wireless Qi per smartphone, cuffie e altri dispositivi compatibili.

Proseguiamo con i lati dove troviamo due ampie maniglie per il trasporto della power station e le prese di aerazione.

Batteria decisamente ingombrante, con dimensioni pari a 530 x 360 x 345 mm ed un peso di ben 42 Kg.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria LiFeP04 da 3.168 Wh. Accumulatore garantito per 3.500 cicli di carica, all’80% di potenza. La capacità della power station può essere ampliata fino a 50 kW utilizzando fino a 15 moduli esterni ALLPOWERS B3000 da 3,1 kW ciascuno.

Non dimentichiamo la funzione di UPS (15 ms), l’avanzata protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed un potente e silenzioso sistema di ventilazione integrato, dalla ridotta rumorosità.

Ricordiamo, inoltre, la connettività wireless WiFi e Bluetooth per il controllo tramite l’app che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Passiamo alla confezione che include un manuale non in italiano, il cavo di ricarica da rete ed il cavo MC4-XT60 per il collegamento ai pannelli solari.

La power station di ALLPOWERS è in grado di funzionare anche in ambienti freddi e ad elevate temperature: carica tra 0°C e 40°C; scarica tra -20°C e 40°C.

App

Proseguiamo la nostra recensione con l’app per dispositivi iOS e Android che consente di controllare la R3500 tramite WiFi e Bluetooth. Semplice applicazione in inglese che permette il monitoraggio della carica della batteria, il controllo dei flussi energetici in entrata ed in uscita e l’attivazione delle varie prese e porte. Non è, invece, possibile accendere e spegnere la power station a distanza o impostare dei limiti di carica e scarica della batteria.

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di regolare la velocità di ricarica in AC su tre livelli: veloce a 2.000 W, standard a 1.000W e silenziosa a 500 W. Non dimentichiamo l'opzione Eco che permette di disattivare, tramite un timer fino a 6 ore, porte e prese in AC e DC ed il menù dedicato all'aggiornamento del firmware della power station.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso. La R3500 è una power station di fascia alta, dalla generosa capacità, versatile e ben costruita, in grado di caricare dispositivi elettrici ed elettronici di ogni genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici (condizionatore, lavatrice, lavastoviglie, forno, ecc ) e a dispositivi elettronici come Pc portatili e fissi. Grazie all’elevatissima autonomia, la R3500 è, ad esempio, in grado di alimentare un frigorifero per 3-4 ore (800W), un condizionatore da 8.000 BTU per 3-5 ore, una lavatrice (1kW) per 3 ore ed un forno (2 kW) per 1-2 ore.

Un prodotto dotato di numerose uscite in grado di ricaricare 14 dispositivi contemporaneamente.

Numerosi, inoltre, i metodi di ricarica. Sono necessarie 1,5 ore per una carica completa dalla presa a parete o con pannelli solari. Sfruttando entrambe le sorgenti è, inoltre, possibile ricaricare la power station in un’ora circa.

Purtroppo la power station non può essere collegata in modo continuativo (H24) a pannelli solari fissi. Questa tipologia di collegamento potrebbe, infatti, danneggiare il controller MPPT dei pannelli solari. ALLPOWERS è attualmente al lavoro per risolvere il problema, probabilmente tramite un aggiornamento software.

Concludiamo con la garanzia di 6 anni ed il prezzo della ALLPOWERS R3500 acquistabile sul sito dell’azienda a 2.474 euro, con uno sconto del 25%. Il modulo aggiuntivo B3000 non è al momento disponibile.

La power station è acquistabile in offerta anche su Amazon a 2.899 euro, con uno sconto di 500 euro tramite coupon.

Scopri di più su Amazon