Kit portatile AlphaESS: batteria da 2 KWh e pannelli solari da 600 W

Continua il nostro viaggio nel mondo delle power station e dei pannelli solari portatili. Semplici e complete soluzioni per la produzione e l’immagazzinamento dell’energia elettrica, da utilizzare in casa o in viaggio.

Oggetto oggi della nostra prova è il kit realizzato da AlphaESS e formato dalla power station BlackBee 2000 con una capacità di 2 KWh e da due pannelli solari portatili da 300 W ciascuno.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni di questo bundle.

Power station AlphaESS BlackBee 2000

La BlackBee 2000 si presenta con un design particolare caratterizzato da vistosi elementi gialli nella zona superiore e sui lati, inseriti all’interno di una scocca in plastica nera.Nonostante le generose dimensioni, pari a 43 x 34 x 28 cm, ed il peso di ben 22 Kg, la BlackBee 2000 risulta abbastanza facile da trasportare grazie alle generose maniglie laterali e al carrellino pieghevole, acquistabile separatamente. Carrello in metallo, con manico telescopico.

Proseguiamo la nostra analisi dal ricco pannello anteriore dove troviamo un ampio display LCD da 6 pollici, luminoso e ben leggibile, che mostra la percentuale della batteria, i tempi di carica, i flussi di corrente in entrata ed in uscita e i collegamenti attivi. Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quelli dedicati alle porte USB, in corrente continua e alle prese AC - Schuko. Scendendo nel dettaglio, la BlackBee 2000 ospita 4 Schuko (1600 W totali, picco di 3000 W), due USB-C (PD 60W), 4 USB-A (QC3.0, 36W), due porte DC5525 (12V - 5A, 12V - 3A) ed una presa accendisigari auto (12V - 10A).

Purtroppo tutte le uscite, ad eccezione della presa accendisigari, sono prive di protezioni da sporco e polvere.

Ricordiamo, inoltre, i due pad per la ricarica wireless da 10 W ciascuno, per smartphone, auricolari e altri accessori compatibili con lo standard Qi, presenti sul lato superiore.

Passiamo al retro dove troviamo, sotto uno sportellino, gli ingressi per la ricarica della power station: presa per la carica dalla rete elettrica da 1.200 W (alimentatore integrato nell’unità) e due ingressi Anderson per il collegamento di 2 pannelli solari fino 300 Watt ciascuno (max 10 A, 11-45 V). Non manca, infine, la modalità di ricarica della power station tramite accendisigari auto tramite cavo da acquistare separatamente. Sul retro troviamo un secondo vano, protetto da uno sportellino, utile per ospitare il cavo di ricarica. Supportata anche la carica pass-through che consente di alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici durante la ricarica della power station, ma solo dai pannelli solari.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria agli ioni di litio da 2.203Wh. Accumulatore garantito per 1.600 cicli di carica, al 80% di potenza. BlackBee2000 è in grado di funzionare con temperature comprese tra i -10 e i 45 °C. Non dimentichiamo la protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed il silenzioso sistema di ventilazione integrato.

Infine la confezione che include il cavo di alimentazione da rete ed il manuale in inglese e tedesco.

Pannelli solari SP300

Passiamo ora all'analisi del pannello solare portatile AlphaESS SP300, con una potenza massima di 300 W e rivestimento posteriore in tessuto. Prodotto suddiviso in quattro elementi rigidi, che possono essere ripiegati e trasportati in una borsa dotata di tasca per ospitare il cavo di collegamento con la power station.

Nella borsa troviamo, inoltre, 3 cavalletti in metallo che consentono di inclinare il pannello in due angolazioni: a 45 e 60 gradi.

Proseguiamo ricordando la resistenza ad acqua e polvere, con certificazione IP67 ed il rivestimento in ETFE che garantisce la durata nel tempo. Non dimentichiamo dimensioni e peso: 895 x 610 x 45 mm (chiuso), 2.375 x 895 x 15 mm (aperto), 7,1 Kg. Pannello monocristallino collegabile alla power station tramite il cavo in dotazione, da circa 2 m, con connettori Anderson.

Di seguito le caratteristiche tecniche del pannello: efficienza di conversione fino al 23%; tensione di alimentazione di 33 V; corrente di alimentazione di 9,1 A; tensione massima di 38,94 V, tensione a circuito aperto di 38,94V; protezione da cortocircuito di 10,67A.

Esperienza d’uso e prestazioni

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso partendo dalla BlackBee2000. Una power station dalla generosa capacità, versatile e ben costruita, in grado di caricare dispositivi elettrici di vario genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc portatili e cellulari. Grazie all’elevata autonomia, la BlackBee2000 è, ad esempio, in grado di alimentare un frigorifero portatile per 80 ore ed un tradizionale frigo per 48 ore.

Per quanto riguarda la ricarica, sono necessarie 2,5 ore circa per una carica completa dalla presa a parete e 4-5 ore circa con 2 pannelli solari SP300.

Un prodotto versatile e robusto, con numerose connessioni disponibili. Valutazione positiva anche sul display, chiaro e ben visibile. Peccato per l’assenza di un’app per il controllo remoto da smartphone e tablet. Segnaliamo, inoltre, la potenza non elevatissima in AC, pari a 1600 W, e la batteria garantita per 1600 cicli di ricarica; dati inferiori ad altri prodotti presenti sul mercato.

Passiamo ai pannelli solari SP300 con un giudizio in generale abbastanza positivo. Un prodotto ben costruito, resistente, con una potenza vicina a quella dichiarata. Peccato per l’utilizzo di connettori Anderson al posto dei più comuni MC4 e per l'installazione un po’ ingombrante e poco pratica a causa dell’elevata lunghezza dei pannelli e dei supporti esterni, purtroppo non integrati sul retro.

Prezzi

Il kit con la power station BlackBee2000 e due pannelli solari SP300 può essere acquistato su Amazon a 3.499 euro. Il pannello solare singolo SP300 è disponibile a 699 euro e la power station a 2.099 euro. Infine il prezzo del carrello pari a 39 euro.

Scopri di più su Amazon:

- Kit power station BlackBee2000 e due pannelli solari SP300

- Pannello solare SP300

- Powerstation BlackBee2000

- Carrello pieghevole