Recensione AlphaESS BlackBee1000 e SP200: kit portatile con pannelli solari e batteria

Torniamo oggi ad occuparci dei prodotti di AlphaESS, dopo la recensione del kit con power station BlackBee 2000 e pannelli solari portatili SP300.

Oggetto oggi della nostra prova è un nuovo kit di fascia più bassa, formato dalla power station BlackBee 1000 con una capacità di 1 KWh e dai pannelli solari portatili SP200 da 200 Watt.

Versatili prodotti, di facile utilizzo, adatti anche ad utenti poco esperti ed in grado di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, da smartphone a frigo portatili.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni di questo kit.

Power station AlphaESS BlackBee 1000

Anche il modello BlackBee 1000 si presenta con un particolare design caratterizzato da vistosi elementi gialli, inseriti all’interno di una scocca in plastica nera. Spicca in particolare la generosa maniglia ripiegabile sul lato superiore, che consente un facile trasporto della power station.

Iniziamo la nostra analisi dal frontale dove troviamo tutte le porte e prese ed un display, purtroppo, dalle dimensioni contenute, in grado di mostrare l’autonomia residua, i flussi di energia in entrata ed in uscita e varie icone di stato. Sempre sul frontale troviamo i pulsanti di alimentazione dedicati alla porte in corrente continua e alle prese AC, oltre al comando per l’attivazione del display.

Scendendo nel dettaglio, la BlackBee 1000 è collegabile a 12 dispositivi contemporaneamente utilizzando tre prese Schuko (1.000W totali e picco di 2.000 W), due USB-A (5V/2,4A), una USB-C PD (100W Max, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A), una USB-C (5V/3A), due porte DC 5525 (12V/10A) ed una presa accendisigari auto (12V/10A). La parte superiore ospita, inoltre, due pad per la ricarica wireless Qi (Max 10W), utili per caricare senza fili smartphone e altri dispositivi hi-tech compatibili con questa tecnologia.

Per ricaricare la AlphaESS BlackBee 1000 è possibile utilizzare la USB-C PD (100 W) e l'ingresso DC 5525 frontale, collegabile alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno da 180 W, alla presa accendisigari auto (cavo in dotazione - 80 W circa) e ai pannelli solari AlphaESS SP200. Supportata anche la carica pass-through che consente di alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici durante la ricarica della power station.

Non dimentichiamo i led sul retro della power station dalla buona intensità, con tre livelli di luminosità e modalità SOS.

Ricordiamo anche le dimensioni della BlackBee1000 pari a 34,3 x 25,4 x 26,7 cm, con un peso di 11,35kg.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria agli ioni di litio da 1.036 Wh presente all’interno della power station. Accumulatore garantito per 1.000 cicli di carica, all’80% di potenza.

BlackBee1000 è in grado di funzionare con temperature comprese tra -10 / 40?. Al suo interno troviamo un’avanzata protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed un silenzioso sistema di ventilazione, dalla ridotta rumorosità. Citiamo anche l'inverter ad onda sinusoidale pura ed il controller MPPT per i pannelli solari.

Passiamo alla confezione che include l'alimentatore da rete, il cavo per la ricarica tramite accendisigari auto, un cavo USB ed un manuale in inglese.

Pannelli solari AlphaESS SP200

Passiamo ora all'analisi dei pannelli AlphaESS SP200 con una potenza massima di 200 W. Pannelli solari che possono essere facilmente ripiegati e trasformati in una pratica borsa dotata di tasca frontale per ospitare i cavi per il collegamento con la power station.

L'SP200 utilizza celle in silicio monocristallino, suddivise in 4 pannelli. E' inoltre dotato di un cavo con connettori Anderson. In dotazione alla power station troviamo due spinotti DC, una prolunga con connettori Anderson ed un cavo per il collegamento alla BlackBee 1000, con una lunghezza totale di circa 4 m. Non dimentichiamo i supporti posteriori che consentono di sostenere ed inclinare i pannelli, gli occhielli per il fissaggio a terra, la certificazione IP65 con resistenza ad acqua e polvere ed il rivestimento posteriore in tessuto sintetico.

Di seguito le caratteristiche tecniche dell'SP200: potenza di picco pari a 200W; tensione a circuito aperto di 23,7V; corrente di cortocircuito di 10,6A; tensione massima di potenza di 19,8V; corrente di potenza massima di 10,1A; efficienza di conversione del 22%.

Non dimentichiamo dimensioni e peso: 2.300 x 689 mm (aperto) e 518 x 689 x 90 mm (chiuso), con un peso di 8,2 kg.

Infine la confezione che include, oltre ai cavi, anche un manuale in inglese e tedesco.

Esperienza d’uso e prestazioni

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso. Una power station dalla buona capacità, versatile e ben costruita, con scocca dotata di rivestimento ignifugo. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, un frigorifero portatile da 60 W per circa 15-20 ore. Unità adatta anche per attività indoor e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc e cellulari. La BlackBee1000 è, ad esempio, in grado di caricare uno smartphone per circa 60 volte.

Un prodotto versatile, robusto, facile da trasportare e dotato di complete connessioni. Peccato per l’assenza di un’app per il controllo remoto da smartphone e tablet e per la mancanza di protezioni in gomma per prese e porte, ad eccezione della presa accendisigari.

Sufficiente il display, dalle dimensioni ridotte. Lenta, infine, la velocità di ricarica: AC in 7-8 ore; con pannelli solari da 200 W in 6-7 ore; tramite accendisigari auto in 10-12 ore e con USB-C in 10-12 ore. La massima velocità di ricarica, pari a 4,5 ore, si raggiunge utilizzando contemporaneamente l’ingresso in AC e l’ingresso USB-C.

Passiamo ora ai pannelli solari SP200, con un giudizio in generale positivo. Pannelli ben costruiti, di facile utilizzo e facilmente trasportabili. In condizioni ottimali si riesce a raggiungere una potenza massima di circa 150-160W, con un facile collegamento alla BlackBee1000.

Peccato per l'angolo superiore sinistro del pannello che tende a piegarsi verso l’interno a causa della posizione decentrata del supporto posteriore.

Prezzi e offerte

Il kit con power station BlackBee1000 e pannelli solari SP200 è disponibile sul sito dell’azienda a 1.550 euro. I due prodotti sono acquistabili anche separatamente rispettivamente a 1.099 euro e 499 euro. Inoltre sono disponibili in offerta su Amazon, con uno sconto del 20% tramite coupon, a 880 euro e 400 euro.

