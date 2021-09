Astro, il robot di Amazon che "controlla casa"

Il colosso statunitense è pronto a commercializzare il droide in grado di mappare l'abitazione e rispondere ai comandi vocali. Dubbi sulla privacy: ''Può fungere da cavallo di Troia per hacker o polizia"

Un robot dotato di occhi e ruote in grado di tenere sotto controllo la propria casa: si chiama Astro ed è ''la fantascienza che diventa realtà", come lo ha definito Amazon, che sarà la prima azienda a commercializzare un droide in grado di interagire con la casa stessa. Eppure, secondo una fronda di critici, ci sarebbero diverse preoccupazioni sul rispetto della privacy.

Astro, il robot di Amazon

Cosa sa fare Astro? Il robot di Amazon può mappare una casa e rispondere ai comandi vocali per puntare la telecamera in una stanza o nell'altra. Può anche riconoscere i volti, apprendere le abitudini dei membri della famiglia e ricordare a tutti le loro attività. Alta sessanta centimetri e con un peso inferiore ai 10 chili, costerà negli Stati Uniti tra i 1.000 e i 1.450 dollari.

"Quando sei fuori casa, puoi usarlo per controllare la tua casa" , ha detto Dave Limp, vicepresidente di Amazon, nel video promozionale. Astro potrebbe essere utilizzato anche per verificare che tutto vada bene con gli anziani presenti in casa. "È fantascienza che diventa realtà", ha sottolineato Suri Maddhula, che ha lavorato al progetto, nel video di Amazon.

I dubbi sulla privacy

"In alcuni casi, una telecamera di sorveglianza domestica può essere utile", ha affermato Matthew Guariglia, analista della ONG Electronic Frontier Foundation, che difende i diritti umani online. "Ma - sottolinea - il dispositivo potrebbe anche fungere da cavallo di Troia per hacker o polizia".

Dave Limp ha voluto fare delle rassicurazioni proprio su queste perplessità: ''Gli utenti possono bloccare le lenti e i microfoni del robot, che emette suoni e visualizza messaggi se qualcuno tenta di hackerarlo''.