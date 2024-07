Nuovo Amazon Echo Spot con Alexa

Amazon ha presentato Echo Spot, l’ultima novità della gamma di dispositivi Echo con integrazione Alexa. Echo Spot è uno smart speaker con display ad illuminazione graduale, che facilita l’impostazione e la visualizzazione delle sveglie, dell’ora, del meteo o dei titoli dei brani in riproduzione.

Echo Spot è stato progettato con un’ampia varietà di quadranti personalizzabili, nuove animazioni e colori vivaci, che consentono di visualizzare in modo ancora più facile e intuivo le risposte di Alexa. Basta chiedere all’assistente vocale di Amazon di impostare le proprie sveglie su Echo Spot, dicendo, ad esempio, “Alexa, imposta una sveglia per i giorni feriali alle 7 del mattino con musica anni ‘90”. Oppure, è possibile scegliere di svegliarsi con uno dei quattro nuovi suoni personalizzati. E, se si desidera rimandare la sveglia, è sufficiente toccare Echo Spot. È anche possibile chiedere ad Alexa il meteo, per vedere comparire sul display del proprio Echo Spot la temperatura accompagnata da un elemento grafico, come il sole, una nuvola o un fiocco di neve.

Il display di Echo Spot può essere personalizzato per adattarsi all'estetica della propria camera da letto, potendo scegliere tra sei diverse colorazioni (arancione, viola, magenta, lime, verde e blu) o combinando i colori con un’ampia varietà di quadranti. Il nuovo display a colori, inoltre, mostra i titoli dei brani musicali durante la riproduzione. Per passare da un brano a un altro, è sufficiente chiedere ad Alexa o usare i comandi touch sul display. Anche per alzare o abbassare rapidamente il volume basterà rivolgersi all’assistente vocale, oppure utilizzare i tasti presenti sulla parte superiore del dispositivo.

Echo Spot ospita, ovviamente, tutte le tradizionali funzionalità di Alexa come il controllo dei dispositivi domotici. Per quanto riguarda le caratteristiche audio, Il nuovo Echo Spot integra un altoparlante frontale direzionale da 1,73 pollici.

Prezzi, disponibilità e colori

Il nuovo Echo Spot è disponibile in offerta per i clienti Prime a 54,99 euro, fino al 17 luglio. I clienti non iscritti a Prime possono acquistarlo a 94,99 euro, oppure iscriversi a Prime e iniziare una prova gratuita per usufruire dell’offerta. Il dispositivo è disponibile nei colori nero, bianco e blu.

