Nuovo Amazon Kindle: un completo ebook reader a soli 99 euro

Amazon annuncia l?arrivo della nuova generazione di Kindle, già ordinabile a partire da soli 99,99 euro. Ebook reader più leggero e compatto, con un nuovo display, maggiore durata della batteria e il doppio dello spazio di archiviazione rispetto al precedente modello.

Nuovo display ad alta risoluzione

Il Kindle 2022 è dotato di un nuovo display da 6 pollici, antiriflesso e ad alta risoluzione (300 ppi), con un numero di pixel tre volte superiore rispetto alla generazione precedente. Ricordiamo anche la nuova modalità scura e la luce frontale regolabile per un?esperienza di lettura confortevole in tutte le condizioni, compresa la luce diretta del sole o al buio. Il dispositivo è dotato di tutte le caratteristiche preferite dagli utenti Kindle come X-Ray che fornisce dettagli importanti su persone o luoghi menzionati in un libro, e un dizionario integrato per cercare rapidamente qualsiasi parola. Infine la configurazione semplificata dell?app Kindle per iOS e Android offre la possibilità di registrare il dispositivo in pochi passaggi e di accedere ai libri ancora più velocemente.

Dimensioni, autonomia e memoria

Il nuovo ebook reader di Amazon è il Kindle più leggero e compatto disponibile, con dimensioni pari a 57,8 x 108,6 x 8 mm ed un peso di 158 grammi. Novità anche per la batteria in grado di garantire un?autonomia fino a sei settimane leggendo mezz?ora al giorno, con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13. Batteria ricaricabile in meno di due ore tramite la porta USB-C, utilizzando un alimentatore da 9 W non fornito nella confezione.

Il nuovo Kindle offre, inoltre, 16GB di memoria ? il doppio rispetto alla generazione precedente ? sufficiente per contenere migliaia di titoli.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Kindle è già ordinabile a partire da 99,99 euro (data di uscita 12 ottobre) con 16GB di memoria, nei colori nero e blu.

Scopri di più su Amazon