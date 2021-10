Rivoluzione Amazon: una nuova app social per musica, podcast e trasmissioni radio in diretta

Non basta Amazon Music: il colosso di Jeff Bezos sta pensando di puntare in maniera ancora più massiva sul mercato dell'audio, seguendo anche le orme di Clubhouse, ma facendo di più. Secondo alcuni documenti visionati da "The Verge", il nuovo prodotto è un'app multipiattaforma, conosciuta con il nome in codice di "Project Mic".

Programmi radiofonici in diretta su Amazon

L'obiettivo di Amazon sarebbe quello di combinare vari componenti audio e musicali provenienti dal vasto ecosistema di Amazon, tra cui Audible, l'assistente Alexa, il catalogo di Amazon Music e Twitch, in un servizio unificato, in grado di distribuire programmi radiofonici online in diretta. Il colosso dell'e-commerce pensa alla piattaforma come un social incentrato più sulla musica che sulle chat audio dal vivo, con intermezzi aperti, in cui ogni ascoltatore può intervenire, se autorizzato dal moderatore.

Si tratta di una caratteristica che lo distinguerebbe da Clubhouse e da altri concorrenti, come ad esempio gli Spaces di Twitter, che ricalcano le stesse metriche delle chat room divise per argomento. Secondo le fonti, anche Project Mic avrà la possibilità di indirizzare le stanze per interessi ma con l'aggiunta di una ricerca basata su hashtag, artisti, canzoni e generi musicali. Ciò lo metterebbe in competizione diretta anche con Spotify, che negli ultimi tempi ha investito molto nello spazio dei podcast e ha modellato molti dei suoi spettacoli e funzionalità in-app per essere più simili alla radio.

Peraltro, proprio Spotify ha lanciato, per ora solo negli Stati Uniti, anche un gadget per automobili, chiamato Car Thing, con un display touch, progettato per essere agganciato alle casse del veicolo e trasmettere contenuti prelevati da internet. Amazon aveva preceduto una simile mossa con Echo Auto, molto più minimalista, e disponibile anche in Italia.