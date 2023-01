Novità Anker: robot aspirapolvere, videocamere, docking station e una stampante 3D

Anker ha presentato al CES (Consumer Electronics Show) 2023 interessanti prodotti di vario genere: robot aspirapolvere, telecamere di sorveglianza, docking station e un'innovativa stampante 3D.

Robot aspirapolvere lavapavimenti eufy Clean X9 Pro

eufy Clean X9 Pro è un robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti tramite due Mop rotanti in grado di sollevarsi automaticamente fino a 1,35 centimetri per evitare tappeti e ostacoli. Robot con potenza di 5.500 pascal, avanzati sensori e stazione di ricarica utile anche al lavaggio e all’asciugatura dei Mop.

Il RoboVac eufy Clean X9 Pro sarà disponibile prossimamente a 899,99 euro.

Videocamere di sorveglianza eufy Security Wired Wall Light e Solar Wall Light

Anker ha presentato al CES 2023 due diverse soluzioni di sicurezza con lampada integrata fino a 1.200 lumen: eufy Security Camera T84A1 Wired Wall Light e T81A0 Solar Wall Light con pannello solare integrato. Telecamere di sorveglianza con risoluzione 2K, archiviazione locale fino a 16 TB, visione notturna e sistema di illuminazione integrato. Entrambe le telecamere sono compatibili con l’hub Homebase 3, offrendo il riconoscimento di volti e persone, nonché il rilevamento di animali e veicoli.

Stampante 3D AnkerMake M5

La stampante 3D AnkerMake M5 stabilisce nuovi standard di velocità ed efficienza, stampando in modalità standard a velocità di 250 mm/s, con un'accelerazione fino a 2500 mm/s². Ciò consente alla M5 di ridurre il tempo medio di stampa fino al 70% senza sacrificarne la qualità. L'M5 si configura facilmente in 15 minuti e dispone di una fotocamera integrata che avvisa l'utente di eventuali problemi durante il processo di stampa.

L’accessorio AnkerMake V6 Color Engine consente alla M5 di stampare fino a sei colori diversi in un singolo progetto. Il motore supporta vari materiali, incluso il PVA. Il V6 Color Engine include anche il cambio automatico della bobina. Inoltre funziona con il software AnkerMake Slicer per calcolare automaticamente il colore esatto ed il materiale necessario per completare il progetto.

La stampante 3D AnkerMake M5 è disponibile su AnkerMake.com a 849,99 dollari. L'AnkerMake V6 Color Engine sarà disponibile nell'estate 2023.

Docking Station Anker 675

Dal CES 2023 arriva anche l’interessante supporto per monitor, con funzione di docking station, denominato Anker 675. Supporto per monitor che integra 12 porte come HDMI (4K a 60 Hz), slot per SD/microSD, presa audio per cuffie, Ethernet e varie USB di tipo A e C. Questo accessorio supporta anche la ricarica di due PC portatili a 100 W e 45 W, nonché la ricarica wireless Qi per smartphone e cuffie. Non manca, infine, un sistema di gestione dei cavi integrato nella docking station.

La docking station Anker 675 sarà disponibile da metà marzo 2023 a 299,99 euro.