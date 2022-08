Anker Soundcore Space: cuffie e auricolari Bluetooth con soppressione dei rumori a partire da 79 euro

Soundcore, il marchio audio premium di Anker Innovations, ha appena annunciato la sua nuova linea Space: le cuffie on-ear Space Q45 e gli auricolari Space A40. Con una riduzione del rumore migliorata, la serie Space offre un'esperienza di ascolto personalizzabile e priva di disturbi, un’elevata autonomia ed innovative funzionalità.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questi nuovi dispositivi audio Bluetooth.

Cuffie Space Q45

Sulle nuove Q45 troviamo il miglior sistema di cancellazione del rumore di sempre di Soundcore; grazie al nuovo sistema, le Q45 catturano e bloccano fino al 98% del rumore indesiderato, mentre la riduzione adattiva del rumore ottimizza automaticamente le prestazioni audio in base all'ambiente esterno. Le Q45 offrono, inoltre, la possibilità di personalizzare la modalità Trasparenza (utile per ascoltare l'ambiente esterno) e l’intensità del sistema di soppressione dei rumori, attraverso l'app mobile Soundcore.

Non dimentichiamo il design moderno e curato, con comodi padiglioni in memory foam che consentono un elevato isolamento dall’ambiente esterno.

Proseguiamo con le caratteristiche audio a partire dal driver a doppio strato in seta e metallo-ceramica da 40 mm che promette elevate prestazioni su tutte le frequenze. Cuffie dotate, inoltre, di Bluetooth 5.3 e modalità LDAC, per un audio wireless ad alta risoluzione.

Passiamo alla batteria con 50 ore di autonomia con la soppressione dei rumori attiva. Non manca, inoltre, la ricarica rapida: 5 minuti di carica per 4 ore di riproduzione audio.

Auricolari Space A40

Proseguiamo con gli auricolari Space A40 in grado di eliminare il rumore esterno fino al 98%. Cuffie in-ear dotate di driver da 10 mm in metallo-ceramica, Bluetooth 5.2 e modalità LDAC per ascoltare audio wireless in alta risoluzione.

Grazie alla funzione HearID dell'app Soundcore, è molto facile personalizzare l'esperienza di ascolto. Una semplice procedura consente di regolare automaticamente le frequenze audio secondo il proprio gusto personale, mentre l'app offre anche diversi profili audio preimpostati ed un equalizzatore a 8 bande.

Le Space A40 offrono fino a 10 ore di durata della batteria con una singola carica e 50 ore di ascolto totale con la custodia di ricarica tascabile (ovvero 4 ricariche aggiuntive). Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida consente fino a 4 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica. La custodia può essere caricata posizionandola su un pad di ricarica wireless Qi o tramite la porta USB-C.

Disponibilità e prezzi

La nuova gamma Space è già acquistabile su Amazon ai seguenti prezzi:

Cuffie Soundcore Space Q45 a 149,99 €

Auricolari Soundcore Space A40 a 79,99 € con sconto di 20 euro tramite coupon valido fino al 31 agosto.