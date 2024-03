È italiana la prima app fisioterapica con intelligenza artificiale

Curarsi con l'intelligenza artificiale. L'italiana Tepy è la prima app fisioterapica dotata di IA integrata che dà accesso a contenuti gratuiti (video riabilitativi e di accompagnamento allo sport) di elevata qualità. Replicando alle soluzioni spesso sbrigative che si trovano online per svolgere allenamenti specifici o colmare il dolore con misure riabilitative, Tepy - utilizzata in 162 nazioni - fa leva su un'intelligenza basata su algoritmi e incrementata da un team di oltre 15 specialisti medico sanitari dedicati.

L'app non sostituisce il fisioterapista

Grazie all'IA, una volta compilato il questionario in cui vengono inseriti i parametri iniziali e gli eventuali sintomi, l'app Tepy - realizzata nelle Marche, è disponibile per iOS e Android e dedicata sia a chi occasionalmente affronta i dolori muscolari sia agli atleti - seleziona i video più adatti alla condizione dell'utente tra i 3000 in libreria, permettendogli di avviare e gestire in autonomia il percorso fisioterapico oppure di fitness selezionato.

Così, man mano che la persona aggiorna i propri sintomi, ogni sezione dell'applicazione viene adeguata alla nuova situazione clinica. Tepy rappresenta il primo passo per affrontare in modo autonomo (ad esempio, auto-massaggiandosi con le proprie mani) talune criticità minori come i dolori articolari, il mal di schiena o il torcicollo. Il Ceo di Physiozep, Luca Squadroni (da cui nasce l'idea dell'app), precisa infatti che "in casi di dolori acuti, l'intervento diretto di un clinico certificato rimane sempre essenziale".

Un italiano su due si informa online

Secondo un'indagine di Eurostat, il 53% degli italiani tra i 16 e i 74 anni utilizza internet per avere informazioni sulla salute (in pratica, una persona su due, in linea con la media europea del 55%). In particolare, online si cercano notizie relative alle malattie o alle cure, ma anche suggerimenti per migliorare in generale il proprio benessere (ad esempio, sull'alimentazione).

Un'abitudine sempre più diffusa, se si considera che nel 2011 la quota di europei che usavano internet per trovare informazioni sanitarie era del 38%. E in Italia? Nel nostro paese il salto in avanti è stato addirittura di 26 punti percentuali (era il 27% nel 2011). Fermo restando che la percentuale di persone che cercano informazioni sanitarie in rete per scopi privati continua ad essere molto diversa tra gli Stati membri dell'Ue.