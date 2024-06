"Parlare" con i nostri defunti con un'app: vi racconto il pericoloso mondo dell'afterlife

Quando muori resta a me. Prendiamo in prestito il titolo del nuovo, atteso graphic novel di Zerocalcare per spiegare il "principio" su cui fanno leva le app che sfruttano l'intelligenza artificiale per elaborare il lutto, simulando conversazioni con i defunti. Prima di entrare nel dettaglio, però, una premessa è doverosa: quando si perde un affetto, le reazioni sono diverse per ciascuno di noi, così come lo sono le fasi del processo di elaborazione legato alla scomparsa di chi, in vita, abbiamo amato molto.

Ma nell'epoca dell'IA generativa tutto è possibile, anche "dialogare" con chi non c'è più. A renderlo realtà "sono piattaforme che impiegano l'intelligenza artificiale per generare chatbot dotati di un certo "carattere", ricostruito sulla base di descrizioni dettagliate fornite dall'utente: quali preferenze debba avere, il suo stile di comunicazione e altro", spiega Luana Morgilli, psicologa e consigliera dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, a Today.it. Aggiungendo poi che "le informazioni usate per generare il chatbot includono storie personali, aneddoti, messaggi vocali, desideri per il futuro e così via".

App per elaborare il lutto

Negli ultimi mesi, in Cina moltissime persone stanno usando i chatbot IA per tornare a dialogare con i propri familiari o amici defunti. Anche creando degli avatar del loro caro scomparso. Come nel caso (scrive Euronews) della coppia di coniugi che, devastata dalla perdita dell'unico figlio, ha raccolto materiale digitale del giovane (dalle foto ai video agli audio), spendendo poi parecchio denaro per ingaggiare aziende in grado di clonarne il volto e la voce.

C'è di più. Shangai Daily scrive che la società locale di servizi funebri, Fu Shou Yuan, è al lavoro per sviluppare una tecnologia che consenta ai defunti di apparire ai loro funerali in forma di avatar. Dagli essere umani agli animali: a Taiwan (dove il cantante Bao Xiaobai è riuscito a sfruttare l'intelligenza artificiale per "resuscitare" la figlia morta nel 2022), la startup Memoark ha lanciato un'app per creare gli avatar dei propri amici a quattro zampe.

Ma quali aspettative si celano dietro chi ricerca i cloni digitali? "Dal momento che il bot "ricorda" dettagli specifici e personali - replica Morgilli -, interagire con lui può suscitare sentimenti di conforto e sollievo. E ciò diventa più realistico tanto più tale conversazione riflette accuratamente la personalità, i modi di dire, le abitudini di linguaggio e le reazioni tipiche della persona defunta. Molti sperano che parlare con il bot che simula il caro estinto possa offrire comfort psicologico, aiutando a gestire il dolore della perdita".

L'immortalità digitale

Il futuro paventato dalla serie tv Black Mirror, dunque, si è avverato: grazie all'IA i defunti possono "risorgere" (e apparire in video). Ma, come hanno denunciato in una ricerca pubblicata sulla rivista Philosophy & Technology, gli psicologi dell'Università di Cambridge, Tomasz Hollanek e Katarzyna Nowaczyk-Basińska, tenere in vita digitalmente i nostri cari defunti - ovvero, quanto promette di fare la piattaforma Project December - è un'illusione che può comportare diversi rischi per la salute mentale dei "vivi".

Ne è convinta Morgilli: "Ci si avvicina alle piattaforme e app afterlife con l'idea che l'interazione con il bot aiuti; ma il rischio è di incorrere nell'effetto opposto, ostacolando il normale processo di elaborazione del lutto che prevede il passaggio attraverso cinque, differenti fasi: rifiuto, rabbia, negoziazione, depressione, accettazione". In particolare, riprende, "il pericolo di bloccarsi nella fase del rifiuto della notizia è rilevante in persone fragili emotivamente. Da qui l'importanza che gli utenti siano consci che, nonostante il realismo delle conversazioni, stanno interagendo con una simulazione e non con la persona reale".

Un bilanciamento cruciale, quello tra vero e falso, utile per scongiurare esiti spiacevoli. "Certamente - precisa ancora la psicologa -, è fondamentale che sia chiaro il limite tra reale e finzione. Inoltre è bene fare attenzione al tempo trascorso a dialogare con il chatbot, cercando di limitarlo. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, parlare con uno psicologo può essere utile nella gestione del dolore e dell'elaborazione del lutto. Così da ottenere supporto e acquisire strategie efficaci per affrontare la perdita in modo sano".